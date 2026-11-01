NYU Langone ofrece $26.35 por hora para trabajar en una cafetería de Long Island

NYU Langone Hospital–Long Island busca un auxiliar de servicio de alimentos para su cafetería, con un pago anunciado de $26.35 por hora. El empleo es de tiempo completo, con contratación regular y horario variable, en Mineola, Nueva York.

Qué estudios y experiencia solicitan

Para postularse es necesario tener la preparatoria terminada o un certificado que acredite ese mismo nivel de estudios.

También se requiere saber leer bien, escribir de forma legible, comunicarse verbalmente y seguir instrucciones tanto escritas como habladas.

La institución prefiere candidatos con entre uno y dos años de experiencia en servicios de alimentos o comercios.

Esa experiencia aparece como una cualificación deseable, mientras que los estudios y las habilidades de comunicación forman parte de los requisitos mínimos.

El anuncio también señala que la persona seleccionada debe comunicarse eficazmente con trabajadores de distintos niveles de la organización.

Cuáles serán las tareas

El puesto, identificado en inglés como Food Service Aide, combina preparación de alimentos, atención al cliente, limpieza y cobro.

Entre las responsabilidades están preparar y servir comida en las estaciones asignadas, respetar las porciones establecidas y reponer alimentos y suministros para evitar interrupciones del servicio.

También corresponde mantener limpios y ordenados los mostradores, equipos y espacios de trabajo, siguiendo las normas de higiene del departamento.

La persona contratada deberá saludar y atender profesionalmente a los clientes, operar la caja registradora conforme a los procedimientos internos y llevar registros de las ventas de cada servicio de comida.

Según las necesidades del hospital, también podrá preparar y servir alimentos para eventos, así como colaborar en el montaje de espacios y exhibiciones de comida.

Sueldo y condiciones del puesto

La oferta corresponde al departamento de cafetería W6702 y tiene el número de identificación 1167828_RR00125932.

Aunque el salario publicado es de $26.35 por hora, NYU Langone explica que la compensación considera factores como experiencia, educación, especialidad y necesidades del hospital.

Ese sueldo no incluye bonos, incentivos, pagos adicionales por determinados turnos ni otras prestaciones.

El anuncio del empleo no establece una hora fija de entrada y salida. Estos detalles pueden consultarse durante el proceso de selección.

El centro médico cuenta con 591 camas y ofrece servicios hospitalarios y ambulatorios, además de actividades de educación médica e investigación.

Cómo enviar la solicitud

Las personas interesadas deben ingresar a la vacante oficial de NYU Langone y seleccionar la opción para postularse.

La institución solicita completar las candidaturas por internet y actualizar y adjuntar el currículum.

Después del envío llega una confirmación por correo electrónico.

El proceso general contempla una evaluación de aptitudes, entrevistas y revisión de referencias profesionales antes de una posible oferta preliminar.

Quienes sean contratados deberán completar la capacitación obligatoria y la orientación correspondiente.

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