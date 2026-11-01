Senador demócrata Chris Murphy fue hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral

El senador demócrata por Connecticut Chris Murphy, de 53 años, fue hospitalizado después de sufrir un derrame cerebral mientras asistía el sábado a un partido de hockey de su hijo, informó este domingo su oficina.

Allison Herwitt, jefa de gabinete de Murphy, señaló en un comunicado que el senador comenzó a sentir entumecimiento en uno de sus brazos durante el partido. Fue trasladado inicialmente a un hospital local, donde los médicos determinaron que había sufrido un derrame cerebral.

Posteriormente, Murphy fue llevado al hospital Johns Hopkins para recibir una evaluación y seguimiento más exhaustivos. Herwitt indicó que está respondiendo bien al tratamiento, permanece despierto y alerta y que los médicos son optimistas sobre su recuperación.

“Los médicos están optimistas con su evolución, está despierto y alerta, y confiamos en que se recuperará por completo”, señaló Herwitt.

La agencia The Associated Press, que reportó la hospitalización, recordó que Murphy llegó a la Cámara de Representantes en 2006 y fue elegido senador en 2012. No figura en la papeleta electoral de las elecciones de este martes.

En el Senado, Murphy integra el Comité de Asignaciones y se ha convertido en una de las voces demócratas más visibles en asuntos de inmigración y control de armas. También ha sido mencionado como posible candidato a ocupar posiciones de mayor liderazgo dentro de la Cámara alta y como un potencial aspirante demócrata a la presidencia en 2028.

Otros senadores demócratas han sufrido derrames

El episodio de Murphy se suma a los casos recientes de otros tres senadores demócratas que han sufrido derrames cerebrales.

Ben Ray Luján, de Nuevo México, y Chris Van Hollen, de Maryland, sufrieron derrames en 2022 y posteriormente se recuperaron.

Ese mismo año, John Fetterman, senador por Pensilvania, sufrió un derrame mientras hacía campaña para llegar al Senado.

Desde entonces utiliza tecnología adaptativa para desempeñar sus funciones, entre ella subtítulos en tiempo real que transcriben las conversaciones y le facilitan el procesamiento de las palabras de sus interlocutores.

Fetterman expresó el domingo su respaldo a Murphy a través de las redes sociales. “Mi familia está apoyando a Chris y a su familia para que se recuperen completa y rápidamente”, escribió.

Senadores republicanos también manifestaron su apoyo a Murphy. Entre ellos estuvieron Chuck Grassley, de Iowa, y Pete Ricketts, de Nebraska, quienes expresaron sus oraciones por el legislador de Connecticut.

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