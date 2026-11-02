Demócrata de Michigan sorprende al retirar su apoyo a El Sayed y respaldar al republicano

La legisladora demócrata Haley Stevens oficializó su apoyo al republicano Mike Rogers para el Senado tras fricciones con el aspirante demócrata, Abdul El Sayed, en la reñida elección en Michigan para reemplazar al senador Gary Peters.

“Hola, Michigan, como habrán visto, nuestro candidato demócrata al Senado de los Estados Unidos, Abdul, dijo que ya no era bienvenido en su campaña y que debía mantenerme alejado”, declaró Stevens en un video. “Y tiene razón, y por eso hoy apoyo a Mike Rogers para el Senado de los Estados Unidos; no tengo cabida en la campaña de Abdul”.

El-Sayed le reclamó antes estar “empeñada en reabrir un debate sobre unas primarias que terminaron hace tres meses”, informó NBC News.

Motivaciones del anuncio

Stevens, quien pese a traspasar su apoyo se calificó como una “demócrata muy orgullosa”, reprochó los vínculos entre El-Sayed y el streamer Hasan Piker, quien ha aparecido en actos con El Sayed.

“No apoyo a Hasan Piker, quien sufre trata de personas en nuestros campus universitarios”, apuntó. “Una querida amiga me comentó hoy que la educación es la clave del voto, y tiene toda la razón. Lo que ven nuestros estudiantes, lo que ven nuestros hijos y lo que somos como habitantes de Michigan no es odio, y eso no es lo que estamos recibiendo de nuestro candidato demócrata en este momento”.

Consultada en CNN, Stevens consideró su decisión “un gran alivio”, afirmando que “Abdul se enfadaba cada vez más”: “En algún momento, hay que fijarse en quién defiende al país”. Reiteró que El-Sayed “dejó muy claro que no era bienvenida en su campaña”.

Reacciones tras decisión de Stevens

En la plataforma X, el presidente demócrata Curtis Hertel señaló que Stevens “no es miembro actual del Partido Demócrata de Michigan, ni lo será en el futuro”. Pese a ello, ella se denominó “una demócrata muy orgullosa”.

Mike Rogers, por su parte, se dijo “honrado” e indicó que “el odio se vuelve tan fuerte que pone en peligro a algunos de nuestros ciudadanos en este estado”, citando a afectados “acosados por ser judíos”.

“Esto es más una declaración sobre la unidad contra el odio y el futuro de este estado y de este país que cualquier otra cosa”, concluyó.

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