Arsenal vence 0-1 al Liverpool en Anfield y se afianza como líder de la Premier League

El Arsenal asestó un golpe de autoridad en la carrera por el título de la Premier League al vencer por 0-1 al Liverpool en Anfield, un escenario en el que no lograba sumar los tres puntos desde hacía 14 años. Tras la derrota sufrida el sábado por el Manchester City, el conjunto dirigido por Mikel Arteta sacó el máximo rédito a su eficacia y solidez defensiva para consolidarse en la cima de la tabla.

El encuentro se resolvió en el minuto 16 tras una brillante acción individual de Declan Rice por el costado derecho; el centrocampista superó la marca, dobló a Noni Madueke y sirvió un pase preciso a ras de suelo para que Kai Havertz empujara el balón al fondo de las redes. A partir de ese momento, el Liverpool de Andoni Iraola volcó su ataque sobre el campo visitante con transiciones rápidas e intensidad, rozando el empate con una falta directa al larguero de Florian Wirtz y remates desviados de Alexis Mac Allister y Alexander Isak.

Sin embargo, el despliegue del Liverpool adoleció de pegada y precisión en el último pase, finalizando el compromiso sin registrar disparos entre los tres palos hacia la portería defendida por David Raya. Por su parte, el Arsenal rozó la sentencia en el tramo final con un remate de Christos Tzolis que exigió una gran intervención de Alisson Becker. Con esta victoria de alto calibre, el vigente campeón inglés se afianza en el liderato con una ventaja de tres puntos sobre el Manchester City y nueve sobre el cuadro ‘Red’.

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