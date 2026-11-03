Empleada de Burger King usa disfraz racista en Halloween al pintarse la cara de negro

Una empleada blanca de Burger King fue grabada atendiendo una ventanilla para automovilistas con la cara pintada de negro durante Halloween. El video, publicado en Facebook por una clienta negra, provocó críticas y una respuesta de la cadena, que calificó la conducta como inaceptable.

'I JUST WANT to BE BLACK': Burger King worker WORKS DRIVE-THRU in BLACKFACE for HALLOWEEN



CUSTOMER: 'WHY would you WANT to BE BLACK?? You know the STRUGGLES we go through as BLACK PEOPLE?'



'WIPE that SH*T off yo FACE, BECKY, BEFORE my BLACK ASS GET MAD' ? FURIOUS CUSTOMER pic.twitter.com/RRRI8crdrr — RT (@RT_com) October 31, 2026

Qué ocurrió en la ventanilla

La trabajadora llevaba uniforme, gorra y audífonos para atender clientes cuando una clienta le preguntó por su apariencia.

Según SoapCentral, el incidente ocurrió en Faribault, Minnesota, aunque Burger King no confirmó la ubicación.

“Solo soy negra hoy”, respondió la empleada. Cuando le preguntaron si consideraba apropiado pintarse así, contestó: “Siempre que tengas un buen corazón”.

La conversación también incluyó preguntas sobre su apoyo al movimiento Black Lives Matter y su conocimiento de las dificultades que enfrentan las personas negras.

“Bueno, no. Solo quería ser negra… No… Sí, lo sé. Quiero decir, no. No lo sé. No, no lo sé”, respondió.

La clienta que publicó las imágenes fue identificada como Shavelle Devine por la revista PEOPLE. El video fue compartido el 31 de octubre y posteriormente circuló en otras plataformas.

Qué respondió Burger King

La compañía comunicó que el propietario de la franquicia estaba abordando lo sucedido con el personal y la gerencia.

“Tenemos conocimiento del video y nos tomamos el asunto muy en serio. El franquiciado de este establecimiento está abordando la situación con su equipo, gerente y empleada para garantizar que todos los involucrados comprendan por qué esto no es aceptable y no vuelva a suceder”, señaló en el comunicado reproducido por SoapCentral.

No existe confirmación de que la empleada haya sido despedida o suspendida.

También circuló un video generado con inteligencia artificial que aparentaba mostrar su arresto. La policía de Faribault confirmó que nadie fue detenido en relación con el incidente.

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