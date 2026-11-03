Powerball sube a $835 millones: números ganadores y próximo sorteo

El premio mayor de Powerball volvió a crecer después de que ningún boleto acertara la combinación completa en el sorteo del lunes por la noche. El acumulado se elevó a un estimado de $835 millones de dólares para la próxima extracción, prevista para este miércoles, una cifra que vuelve a colocar a la lotería entre los premios más llamativos para quienes prueban suerte en Estados Unidos.

Los números que salieron el lunes fueron 7, 23, 29, 64 y 66, mientras que el número rojo de Powerball fue el 23. Como no hubo ganador del premio principal, el monto seguirá acumulándose. Sin embargo, la cifra anunciada no equivale a la cantidad que recibiría de inmediato una persona que obtenga el boleto ganador: el cálculo corresponde a una modalidad de pagos anuales.

El acumulado aumenta cuando no hay un boleto que reúna todos los números de la combinación ganadora. En cada sorteo se extraen 5 bolas blancas y una bola roja, y el orden de los números blancos no altera el resultado; lo determinante es que coincidan con los seleccionados en el boleto. La bola roja, en cambio, debe ser exactamente la misma. Por eso, acertar cinco números blancos puede representar un premio importante, pero no basta para reclamar el jackpot.

Un jugador de Delaware estuvo más cerca que el resto de llevarse el premio. Su boleto acertó 5 de los números blancos y recibirá $1 millón, de acuerdo con la información difundida tras el sorteo.

¿Cuándo será el próximo sorteo de Powerball?

La próxima extracción está programada para el miércoles por la noche. El premio mayor se estima en $835 millones, aunque el monto final puede variar de acuerdo con la venta de boletos y los cálculos oficiales de la lotería.

Quien acierte los 5 números blancos y el Powerball podrá elegir entre recibir el premio anunciado mediante pagos anuales o aceptar una cantidad menor en un solo desembolso. Para este acumulado, la opción en efectivo se calcula en aproximadamente $357.9 millones antes de impuestos.

La diferencia entre ambas modalidades es importante. La cifra de $835 millones representa el valor estimado de una serie de pagos distribuidos durante varias décadas, mientras que la alternativa en efectivo corresponde al dinero disponible para entregar de una sola vez. La elección puede tener consecuencias financieras y fiscales, por lo que un eventual ganador tendría que revisar las reglas de su jurisdicción y buscar asesoría profesional antes de reclamar.

Tampoco debe confundirse el monto anunciado con el dinero neto que terminaría en la cuenta del ganador. Los premios de lotería están sujetos a retenciones y obligaciones tributarias, tanto federales como estatales cuando corresponda.

Cuánto cuesta jugar al Powerball y cuáles son las probabilidades para ganar

Una jugada básica de Powerball cuesta $2. Para ganar el premio mayor es necesario acertar los seis números: los 5 blancos, que van del 1 al 69, y el Powerball rojo, que se elige entre 1 y 26.

Las probabilidades de conseguir esa combinación son de aproximadamente una entre 292.2 millones. Es una posibilidad extremadamente remota, incluso cuando el acumulado alcanza cifras que llaman la atención en todo el país. Comprar más boletos aumenta el número de combinaciones jugadas, pero no convierte el premio en algo probable ni garantiza recuperar el dinero invertido.

Powerball se comercializa en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Antes de comprar un boleto, conviene verificar los horarios de venta y las condiciones aplicables en el lugar donde se juega.

Con $835 millones en juego, la atención vuelve a concentrarse en el sorteo del miércoles. Pero la expectativa no cambia las probabilidades: cada combinación tiene la misma posibilidad matemática de salir y ningún método permite anticipar los números ganadores.

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