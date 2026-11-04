Votantes de Nueva York aprueban en las urnas cinco claves de reforma para modernizar su gobierno

Nueva York es una ciudad que jamás se detiene, pero su burocracia solía marchar muy lentamente. Pero eso está por cambiar: los electores neoyorquinos dieron un “sí” rotundo a las cinco propuestas electorales diseñadas para desmantelar la maraña de trámites municipales y acelerar las decisiones de la Gran Manzana.

Desde instalar una terraza para comer al aire libre hasta construir un carril de bicicletas o agilizar contratos para pequeñas empresas, la reforma busca recortar meses de espera innecesarios. Para el alcalde Zohran Mamdani, impulsor de la iniciativa a través de la Comisión de Eficiencia Gubernamental, el mensaje de las urnas fue contundente: la ciudadanía exige un gobierno que se mueva con la misma agilidad con la que se vive en la metrópoli.

¿De qué tratan las cinco medidas aprobadas?

• Comer al aire libre sin meses de espera (Pregunta 1 — 63.2% de apoyo)

Obtener permisos para terrazas, rampas o jardineras podía demorar hasta ocho meses. Con esta medida se eliminan las audiencias públicas obligatorias para los consentimientos revocables y se retira el poder de veto individual del Ayuntamiento. La meta es reducir el tiempo de aprobación a solo dos meses. La norma entrará en vigor el 1 de marzo de 2027.

• Menos papeleo para empresas y ONG (Pregunta 2 — 61.6% de apoyo)

Las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro suelen quedar atrapadas en bucles burocráticos al intentar contratar con la ciudad. La reforma simplifica los cuestionarios de proveedores y permite delegar ciertas aprobaciones a funcionarios de las agencias, lo que ahorrará cerca de 30 días por proceso.

• Vías más seguras y gestión de propiedades (Pregunta 3 — 65.5% de apoyo)

Simplifica las consultas previas para proyectos de transporte urgente, permitiendo agilizar la construcción de carriles para autobuses y bicicletas. Además, acorta los procesos para vender o transferir propiedades municipales pequeñas (de 10,000 pies cuadrados o menos) y elimina trámites para el alquiler de oficinas gubernamentales.

• Ventanilla única para permisos de construcción (Pregunta 4 — 67.5% de apoyo)

Actualmente, obtener licencias de edificación exige lidiar con hasta 18 agencias distintas. Esta medida encomienda al Departamento de Edificios crear un centro unificado que agrupe 40 permisos en un solo lugar. Su implementación está prevista para diciembre de 2029.

• Fondo de reserva para emergencias (Pregunta 5 — 72.3% de apoyo)



Fue la propuesta que cosechó mayor respaldo. Establece como meta que la ciudad mantenga un colchón financiero equivalente al menos al 12% de sus ingresos fiscales anuales para hacer frente a futuras crisis financieras.

Eficiencia frente al debate de la supervisión

Aunque la victoria en las urnas fue contundente, las medidas generaron posturas divididas entre las organizaciones de control cívico. Agrupaciones como Citizens Union respaldaron la mayoría de los cambios por considerarlos un paso indispensable hacia la modernización. Sin embargo, entidades como Common Cause New York o la Citizens Budget Commission expresaron reservas, advirtiendo que acortar trámites podría restar transparencia o debilitar la supervisión ciudadana sobre el uso del espacio público y los presupuestos.

Este resultado refuerza la tendencia iniciada el año pasado, cuando los votantes respaldaron tres reformas en materia de vivienda presentadas bajo la administración de Eric Adams. Los neoyorquinos han vuelto a dejar clara su prioridad: prefieren la velocidad y la efectividad gubernamental por encima de las trabas administrativas tradicionales.

Con información de AM NY

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