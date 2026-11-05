Nueva York tendrá lluvias jueves y viernes tras casi 3 semanas de buen tiempo

Nueva York se prepara para despedirse, al menos por unos días, de una de las rachas de tiempo más agradables de este otoño. Después de casi 3 semanas con cielos despejados y temperaturas moderadas, un sistema de baja presión avanzará sobre la región entre este jueves 5 y el viernes 6 de noviembre, con nubosidad, humedad y episodios de lluvia, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

El cambio no apunta a convertirse en un temporal de grandes proporciones, pero pondrá fin a una secuencia de jornadas propicias para caminar y disfrutar de la ciudad al aire libre.

La cuenta local New York Metro Weather, que publica en X una evaluación diaria del ambiente meteorológico, reflejó ese periodo de estabilidad. Entre el 19 de octubre y el 3 de noviembre otorgó puntuaciones de 8, 9 y 10. El miércoles 4 bajó a 7, una señal de que el panorama empezaba a cambiar.

Rain finally returns to #NYC Thursday, ending an 18-day dry streak. ??@GuyBrownWeather says light, scattered showers are most likely midmorning, with mild temperatures in the upper 60s. pic.twitter.com/7Ow0f5cvsT — NY1 Weather (@NY1weather) November 5, 2026

John Homenuk, responsable de la cuenta, explicó que la continuidad del buen tiempo se debió a un sistema persistente de alta presión que permaneció sobre la zona e impidió que las tormentas lograran desplazarlo.

¿Cómo estará el tiempo en Nueva York este jueves?

Para este día, se esperan cielos mayormente nublados y chubascos, sobre todo durante la primera mitad del día. La temperatura máxima rondará los 74°F (23°C), un registro relativamente templado para estas fechas, aunque la combinación de humedad y nubosidad hará que el ambiente se sienta distinto al de las últimas semanas.

Homenuk señaló que no espera “nada extraordinario” de este sistema. Su efecto más perceptible será el aumento de la humedad y un descenso moderado de las temperaturas hacia el fin de semana. No se perfila una tormenta severa generalizada, pero sí un cambio que puede alterar los planes cotidianos.

Lluvia y posibles tormentas el viernes

El viernes 6 presentará el pronóstico más inestable de los próximos días. Según el NWS, podrían registrarse lluvias y algunas tormentas después de la 1 p.m. (ET), con una temperatura máxima cercana a los 70°F (21°C).

La cantidad total de precipitación probablemente se mantendrá por debajo de media pulgada, equivalente a unos 13 milímetros. Esto tiene relevancia para el balance de lluvias de la región, ya que octubre terminó con apenas la mitad de la precipitación considerada normal para ese mes.

Algunos periodos de lluvia podrían ser intensos, especialmente el viernes y durante la noche. Aunque no se anticipa una acumulación extraordinaria, podrían presentarse inundaciones menores en puntos vulnerables, como zonas bajas y áreas con drenaje deficiente.

¿Regresará el tiempo agradable durante el fin de semana?

El pronóstico ofrece una pausa después del viernes. Las condiciones tenderán a ser más secas el sábado 7 y el domingo 8, aunque la posibilidad de lluvia no desaparecerá por completo. Las temperaturas seguirán por encima de los valores habituales para esta época del año.

Nueva York no pasará directamente del otoño templado a un ambiente invernal, pues el fin de semana conservará temperaturas cálidas, aunque con mayor humedad y un cielo menos estable.

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