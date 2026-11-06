Alerta de inundaciones repentinas en Nueva Jersey: advierten por lluvias intensas en 2 condados

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta de inundaciones repentinas (Flash Flood Warning) para los condados de Monmouth y Ocean, en Nueva Jersey, debido a las fuertes lluvias que afectan la región y que podrían provocar acumulaciones peligrosas de agua en calles, carreteras y zonas de poca elevación.

Durante el viernes, las autoridades meteorológicas anticipan precipitaciones intensas que podrían generar inundaciones en distintos puntos de ambos condados, particularmente en áreas con drenaje deficiente.

El aviso representa un llamado de atención para los residentes y conductores que tienen previsto desplazarse durante las próximas horas. Aunque las lluvias pueden parecer manejables en algunos sectores, las inundaciones repentinas pueden desarrollarse rápidamente y convertir una calle aparentemente transitable en un riesgo para quienes circulan en automóvil o a pie.

El NWS recomienda evitar cualquier intento de atravesar caminos cubiertos por agua, ya sea caminando o conduciendo. La advertencia es especialmente importante en zonas donde las precipitaciones se acumulan con rapidez y dificultan identificar la profundidad real del agua.

¿Qué zonas de Nueva Jersey podrían verse afectadas?

De acuerdo con el aviso meteorológico, las inundaciones repentinas podrían afectar diferentes tipos de espacios en los condados de Monmouth y Ocean.

Entre los lugares que requieren mayor atención se encuentran:

Arroyos y pequeños cursos de agua: las precipitaciones intensas pueden elevar rápidamente sus niveles y provocar desbordamientos.

Áreas urbanas: las calles y avenidas pueden acumular agua cuando los sistemas de drenaje no consiguen evacuar el volumen de lluvia.

Carreteras y autopistas: algunos tramos podrían quedar parcialmente inundados, dificultando la circulación vehicular.

Pasos inferiores y túneles: estos espacios pueden convertirse en puntos de acumulación de agua y representar un peligro para automovilistas y peatones.

Zonas bajas: los terrenos con poca elevación y drenaje limitado tienen mayor probabilidad de registrar acumulaciones importantes.

El riesgo no se limita a los lugares cercanos a ríos o cuerpos de agua. Las inundaciones urbanas también pueden aparecer en vecindarios residenciales, estacionamientos, intersecciones y calles que habitualmente no presentan problemas durante las lluvias.

Por esa razón, los residentes deben prestar atención a las condiciones de sus alrededores y evitar asumir que una ruta habitual continúa siendo segura.

Autoridades piden no conducir por calles inundadas

Una de las principales recomendaciones del NWS es no conducir ni caminar por vías que tengan agua acumulada.

La advertencia responde a un peligro que suele subestimarse; la profundidad de una inundación puede ser difícil de calcular desde el interior de un vehículo. Además, el agua en movimiento puede desplazar automóviles, incluso cuando el nivel parece relativamente bajo.

Los conductores deben evitar los tramos inundados y buscar rutas alternativas. Si encuentran una carretera cubierta de agua, no deben intentar atravesarla para ahorrar tiempo o llegar a su destino.

Los peatones también deben mantenerse alejados de las zonas inundadas. El agua puede ocultar desniveles, alcantarillas abiertas, objetos arrastrados por la corriente y otros obstáculos que no resultan visibles desde la superficie.

Para quienes viven en Monmouth y Ocean, también es recomendable revisar las condiciones de las calles antes de salir, prestar atención a los avisos oficiales y considerar posponer desplazamientos que no sean indispensables mientras persista el riesgo.

¿Cuándo dejará de llover en Nueva Jersey?

El pronóstico meteorológico anticipa que las lluvias y las tormentas eléctricas continuarán durante este viernes, aunque se espera que las precipitaciones comiencen a disminuir durante la noche.

Este escenario obliga a mantener la precaución incluso después de que termine el periodo de vigencia de la alerta de inundaciones repentinas. La saturación del suelo y las dificultades para evacuar el agua acumulada pueden prolongar los problemas en determinadas zonas.

Los residentes deben mantenerse informados mediante las actualizaciones del NWS y consultar los avisos de emergencia locales si las condiciones empeoran.

Para revisar las advertencias meteorológicas vigentes y los pronósticos correspondientes a Nueva Jersey, se puede consultar el portal oficial del NWS: https://www.weather.gov/.

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