Amazon Prime suma entregas gratis de Uber Eats en pedidos desde $25

Amazon y Uber anunciaron una alianza que incorpora un nuevo beneficio para los miembros Prime en Estados Unidos: entregas sin costo de Uber Eats en pedidos de restaurantes de $25 dólares o más realizados directamente desde Amazon.com o la aplicación Amazon Shopping. La integración permite pedir comida sin descargar otra aplicación, abrir una cuenta de Uber ni introducir credenciales adicionales.

El servicio comenzó a estar disponible este viernes y alcanza a clientes Prime en casi 10,000 ciudades y localidades del país. La oferta incluye cientos de miles de restaurantes de la red de Uber Eats, desde cadenas nacionales hasta negocios independientes y establecimientos populares en distintas regiones.

Cómo funciona el beneficio de Uber Eats con Amazon Prime

Los miembros Prime pueden acceder al servicio desde amazon.com/ubereats o al abrir Amazon Shopping y buscar “Uber Eats”. Después, deben iniciar sesión con sus credenciales habituales de Amazon, revisar los restaurantes disponibles en su zona y elegir los platillos. El pago se realiza con los métodos de pago guardados en la cuenta de Amazon.

Una vez confirmado el pedido, Amazon enviará avisos por correo electrónico y mediante su aplicación con actualizaciones sobre el estado de la entrega. Uber Eats, por su parte, enviará una confirmación final del pedido.

La compañía indicó que el beneficio está disponible para todos los miembros Prime, incluidas las personas inscritas en modalidades con precio reducido, como Prime para Adultos Jóvenes y Prime Access. La cobertura abarca grandes mercados como Boston, Atlanta y Los Ángeles, así como comunidades suburbanas y localidades rurales, entre ellas Oak Park, Illinois; Daphne, Alabama; Boardman, Oregón, y Berkeley Springs, West Virginia.

La selección de restaurantes varía según la ubicación. Los clientes pueden encontrar cadenas como Wingstop, Chipotle y Sweetgreen, además de propuestas regionales como Aga’s Restaurant, en Houston, y Papalote Mexican Grill, en San Francisco. La oferta incluye también pequeños comercios locales; la disponibilidad y los tiempos de entrega dependen de la dirección.

Descuentos para los primeros pedidos y reembolso con Prime Visa

Además de las entregas sin costo en pedidos elegibles de $25 o más, Amazon anunció promociones de lanzamiento. Durante los primeros 14 días, los miembros Prime podrán obtener $20 de descuento en cada uno de sus dos primeros pedidos elegibles de Uber Eats, siempre que cada compra alcance un mínimo de $25.

Los titulares de una tarjeta Prime Visa también recibirán un reembolso del 5% en todos sus pedidos de Uber Eats hasta el 5 de diciembre de 2026. Para acceder a estas ventajas, se requiere una membresía Prime elegible. Conviene revisar las condiciones que aparezcan al momento de pagar, ya que el beneficio de entrega gratuita no significa necesariamente que desaparezcan otros cargos, impuestos o propinas que puedan corresponder a cada pedido.

Amazon calcula que las ofertas exclusivas podrían representar ahorros superiores a $175 al año, aunque el resultado dependerá del uso que cada miembro haga de ellas.

Qué cambia para los clientes y los restaurantes

La alianza busca acercar a los miembros Prime a una red de restaurantes que ya opera en miles de comunidades estadounidenses. Para Uber, el acuerdo abre otra vía para conectar sus restaurantes asociados con consumidores; para Amazon, amplía los servicios incluidos en su suscripción.

“De eso se trata Prime: entregas rápidas y gratuitas en una amplia selección de productos, grandes ahorros, entretenimiento fantástico y ahora aún más beneficios en entregas de comida de restaurantes a través de Uber Eats”, señaló Jamil Ghani, vicepresidente mundial de Amazon Prime.

Andrew Macdonald, presidente y director de operaciones de Uber, destacó que la integración pretende hacer que pedir comida resulte tan sencillo como realizar otras compras desde Amazon.

El servicio se suma a las entregas de Amazon Grocery: en determinadas zonas, los miembros Prime reciben el mismo día y sin costo adicional pedidos de productos perecederos superiores a $25. La entrega de supermercado y la de restaurantes, sin embargo, son servicios distintos.

Con la incorporación de Uber Eats, Amazon refuerza su estrategia de reunir compras cotidianas y servicios bajo una sola membresía.

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