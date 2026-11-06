El senador demócrata Chris Murphy sale del hospital tras sufrir un derrame cerebral

El senador demócrata por Connecticut Chris Murphy, de 53 años de edad, fue dado de alta este viernes del hospital donde permanecía ingresado tras sufrir un derrame cerebral el pasado fin de semana. El legislador anunció que estará varias semanas sin participar en las votaciones del Senado mientras continúa su recuperación en un centro de rehabilitación.

Murphy informó en un comunicado que los médicos diagnosticaron un pequeño accidente cerebrovascular hemorrágico, causado por un sangrado en el cerebro. Explicó que llamó a los servicios de emergencia el 31 de octubre, después de notar que algo no estaba bien en su cuerpo.

“Ha sido una experiencia aterradora para mí y mi familia, y agradezco que sigan respetando nuestra privacidad”, expresó el senador.

El legislador señaló que sus médicos están satisfechos con los avances que ha mostrado y que su estancia en el centro de rehabilitación busca permitirle regresar a sus funciones en el menor tiempo posible.

El comunicado incluyó una declaración del doctor José Suárez, jefe de cuidados intensivos de neurociencias del Hospital Johns Hopkins, donde fue atendido Murphy. El especialista destacó la evolución del senador y manifestó que esperan una recuperación completa después del proceso de rehabilitación.

Mientras permanece fuera de Washington, Murphy aseguró que mantiene contacto a distancia con su equipo de trabajo y sus colegas. También indicó que sus colaboradores continúan atendiendo las responsabilidades de su oficina sin interrupciones.

El senador agradeció al personal médico de Johns Hopkins por la atención que recibió durante su hospitalización y por el cuidado brindado a su familia.

Una ausencia en el Senado tras las elecciones

Murphy forma parte del Comité de Asignaciones del Senado y es una de las voces demócratas más visibles en asuntos migratorios y de control de armas. También figura entre los posibles aspirantes a ocupar cargos de mayor responsabilidad dentro de la dirección de su partido y entre los nombres que se mencionan como eventuales candidatos demócratas a la presidencia en 2028.

Antes de sufrir el derrame cerebral, el legislador había recorrido varios estados para respaldar a candidatos demócratas que buscaban obtener el control del Congreso en las elecciones de medio mandato del martes, en las que su partido consiguió recuperar la mayoría.

Un día antes del episodio médico, Murphy publicó que había participado en actividades de campaña en Connecticut junto al gobernador Ned Lamont, quien logró la reelección. La semana anterior también estuvo en Minnesota con Peggy Flanagan, entonces candidata demócrata al Senado, quien ganó los comicios y se convirtió en la primera mujer indígena estadounidense en ocupar un escaño en esa cámara.

Su agenda política había incluido además un viaje por Oriente Medio a comienzos de octubre, durante el cual sostuvo reuniones con varios dirigentes, entre ellos el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman.

En septiembre, el senador completó su tradicional recorrido a pie por Connecticut: caminó aproximadamente 113 kilómetros durante cuatro días para conversar con residentes y conocer sus preocupaciones.

Murphy no es el primer integrante demócrata del Senado que enfrenta un accidente cerebrovascular en los últimos años. Los senadores Ben Ray Luján, de Nuevo México, y Chris Van Hollen, de Maryland, sufrieron derrames en 2022 y posteriormente se recuperaron.

Ese mismo año, el senador republicano John Fetterman, de Pensilvania, también sufrió un derrame cerebral mientras hacía campaña para conseguir su escaño. Desde entonces utiliza herramientas de asistencia en el Senado, entre ellas un sistema de subtítulos en directo que transcribe las conversaciones en un teléfono o una tableta para facilitar su comprensión.

Después de conocerse el problema de salud de Murphy, Fetterman expresó su respaldo al legislador y a su familia, y manifestó sus deseos de que tenga una recuperación rápida y completa.

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