Futbolista belga de 24 años decide dejar la selección nacional por falta de oportunidades

El central del AC Milan Koni De Winter ha tomado la decisión de renunciar a la selección absoluta de Bélgica a los 24 años de edad, descontento por su prolongada suplencia y la falta de continuidad con los ‘Diablos Rojos’. La postura del zaguero pone en serio riesgo su participación en el ciclo de clasificación para la Eurocopa de 2028.

De Winter, quien suma ocho partidos internacionales en su carrera, comenzó a sopesar su alejamiento durante el Mundial de 2026 (disputado en Estados Unidos, México y Canadá) bajo la dirección del técnico francés Rudi García, torneo en el que no llegó a debutar.

La situación no cambió con la llegada del nuevo seleccionador, el neerlandés Mark van Bommel, manteniéndose inédito en las últimas cuatro jornadas de la Liga de Naciones. Pese a las gestiones del actual estratega para hacerle reconsiderar su posición, el defensor rossonero ratificó su renuncia telefónicamente antes de la convocatoria para los enfrentamientos ante Turquía e Italia.

“Koni ha decidido no venir. Hemos hablado por teléfono. Es un largo proceso de reflexión que hay que respetar, aunque esto tiene consecuencias a largo plazo”, explicó Van Bommel este viernes en rueda de prensa.

El seleccionador lamentó la determinación temprana del futbolista de 24 años de edad, remarcando que “es pronto para decidir dejar de ser convocado”, aunque admitió que la decisión no fue tomada bajo el impulso de un arrebato emocional.

Sigue leyendo:

·Boca Juniors vence 1-0 a River Plate en el Superclásico argentino

·Cristiano Ronaldo se retira de la selección de Portugal

·Juego de Fútbol rompe récord mundial al terminar con 53 expulsados en Brasil [Video]