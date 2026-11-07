“Las nuevas reglas del sueño americano”: El podcast desde NYC que confronta la realidad de emigrar

El sueño americano para muchos es una frase de cajón. Para otros es un asunto de ficción o algo inalcanzable que solo brilla en las películas. Hay incluso quienes consideran que el sueño americano es una trampa o un espejismo que para buena parte de los inmigrantes termina volviéndose en una terrible pesadilla.

Y esa parece ser la visión especialmente en momentos en que las políticas del gobierno federal arrecian con dureza sus acciones hacia aquellos que decidieron “saltar el charco” con la ilusión de tener pronto una vida mejor que sus países no les ofrecían.

Pero desde las calles de Nueva York, el influencer Felipe Andrés Aguilera, quien lleva 10 años viviendo en la Gran Manzana, insiste en que el sueño americano sí existe y puede hacerse realidad para todos, pero hace un llamado a informarse y entender bien los retos y sacrificios que implica alcanzar el éxito.

Luchando contra el discurso de otros influencers que pululan en las redes, donde reina la desinformación, y sin máscaras ni tapujos, a través del podcast “Las nuevas reglas del sueño americano”, el comunicador pone el dedo en la llaga para confrontar la realidad de emigrar, con testimonios llenos de crudeza, pero como él mismo asegura, “llenos de verdad”.

Sin pretender ser un asesor de inmigración, o un guía, desde que lanzó su Podcast en redes sociales como YouTube y plataformas de audio, el colombiano busca ponerle rostro a las historias de inmigrantes y desdibujar aquella concepción que empuja a muchos a cruzar la frontera: creer que llegar a Nueva York significa “empezar a recoger dólares de los árboles”, y como por arte de magia pasar de “los dolorosos a los gozosos”.

“Lo que buscamos con el Podcast ‘Las nuevas reglas del sueño americano’ es principalmente cambiar la conversación. Creo que ha sido un error enorme, que en medio de esta coyuntura de inmigración que tenemos, solo nos concentremos en cifras, en fronteras, en leyes y dejemos detrás la realidad que ha vivido cada inmigrante para haber llegado hasta donde llegó, pasando por encima los sacrificios y los esfuerzos”, asegura el podcaster. “Muchas personas han olvidado la importancia de migrar informados. Y los que están aquí, de saber reinventarse en una situación como la actual”.

El inmigrante advierte que con su proyecto, que tiene sello neoyorquino, y que se graba en varios puntos de la ciudad, pretende dar un espacio a los propios migrantes para que sea la voz de ellos mismos la que cuente “cómo es hacer o construir el sueño americano”.

El influencer Felipe Andrés Aguilera, creador del podcast “Las nuevas reglas del sueño americano”. Foto Edwin Martinez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Generalmente nos acostumbramos a mostrar el resultado y el éxito, pero también tenemos que mostrar los sacrificios y nos olvidamos de lo que hay detrás. Cómo llegó esta persona para lograr ser un gran empresario, un gran investigador, un gran estudiante aquí en Nueva York”, dice el colombiano. “Detrás de eso hay esfuerzos, mucho sacrificio, mucho llanto y muchas cosas. Y eso es lo que pretendemos contarle a la gente”.

El creador de “Las nuevas reglas del sueño americano”, recalca la importancia de recibir información cierta para poder tener una mejor ruta hacia el sueño americano y reconoce que a veces algunas personas llegan movidas por falsas ideas. Este hecho es uno sobre los que busca crear conciencia.

“El error nace de la falta de información. Muchos migrantes llegaron aquí con información equivocada, creyendo que aquí, al cruzar la frontera, algunos cometiendo un error, infringiendo la norma, iban a encontrar el sueño americano solo cruzando, y agarrar de los árboles el dinero que quizá esperaban”, dice el colombiano. “Ese flujo que se vivió hace cuatro años es producto de eso. Familias frotándose la mano para que el que viajaba comenzara a mandar dólares y agarrarlos de los árboles. Los que estudiaban enfermería creían que iban a venir a ganar $150,000 al año sin saber inglés ni las reglas que aquí existen. No se prepararon para llegar y si uno no se prepara o se informa va a ser muy difícil que pueda mandar dólares a su casa”.

Otro de los dolorosos temas que toca el podcast tiene que ver con el efecto que la experiencia migratoria tiene en la salud mental y emocional de quienes se embarcan en la aventura de buscarse la vida lejos de su tierra.

“Todas las historias tienen un común denominador que las conecta y es el sacrificio. Todos los migrantes han tenido que sufrir para cumplir su sueño americano y eso es una realidad que mucha gente desconoció. Muchos llevan 15 o 20 años y reconocen que sus primeros 10 años fueron muy difíciles. Estuvieron expuestos a un idioma que no sabían, a un clima adverso al que vivían en sus países. Situaciones angustiosas por falta de dinero, el desarraigo y la nostalgia. Eso pesa”, afirma Aguilera, originario de la ciudad de Villavicencio en el país cafetero.

“Mi esposa se afectó mucho. Tuvo que pasar por temas de salud mental médicos que la afectaron los primeros cinco años y hasta ahora se está acostumbrando. El trajín de la salud mental es una de las situaciones que más se enfrenta en este camino, con la soledad y situaciones donde nos volvemos débiles viviendo los obstáculos para alcanzar el sueño”, agrega.

Aguilera también destaca que en algunos episodios del podcast hay una abogada que habla de lo que esta pasando actualmente sobre asuntos de inmigración.

“La idea es que la gente, sin mayores tecnicismos, sin mayor lenguaje elevado, con algo más aterrizado sepa lo que està pasando. Queremos contarle a los migrantes cómo estamos hoy en diferentes temas en migración, ciudadanía por nacimiento, visas para estudiantes, y turismo y sobre la realidad migratoria de los Estados Unidos”, comenta el podcaster.

“Los procesos migratorios son confusos de por si. Y si no hacemos nada para encontrar información veraz o nos quedamos con lo que nos llega a través de cadenas de whatsApp o con lo que dice alguien, vamos a tener problemas”, menciona el influencer. “La recomendación siempre es acudir a un abogado para que los oriente sobre esos temas, sobre todo en estos momentos donde la política migratoria hoy es una y mañana es otra. Esos cambios hay que revisarlos con expertos y no dejarse llevar por lo que le diga a uno la vecina”.

Felipe concluye, recalcando que “el sueño americano aun existe, pero se ha transformado”, y vale la pena seguir adelante, si esa es la meta, o incluso regresarse si se quiere buscar otras alternativas “sin sentir que devolverse es un fracaso”.

“Hay que estar bien con lo que se busca. Pero si quieren seguir aquí para lograr el sueño americano, no hay que distraerse. Tenemos que trabajar más unidos, estar informados y cumplir las normas, respetando al país. Hay que se migrantes ejemplares y hacerle frente al duelo migratorio, porque eso es parte colateral del sueño americano”, afirma el comunicador.

Si quieres suscribirte al Podcast puedes usar este enlace: “Las nuevas reglas del sueño americano”