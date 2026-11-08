El Barcelona remonta al Atlético con dos goles de Fermín López y afianza su liderato en LaLiga

El FC Barcelona vino de atrás y logró una victoria clave con marcador de 2-1 ante el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano en el duelo correspondiente a la jornada 12 del campeonato español.

Con un doblete de Fermín López, el equipo culé afianza su liderato en LaLiga, manteniendo la distancia de 3 puntos con el Real Madrid y ampliando a 5 la separación con el Atleti.

El conjunto colchonero se adelantó muy temprano en el marcador por medio de Giuliano Simeone en el minuto 9. Sin embargo, la figura del encuentro fue el centrocampista azulgrana Fermín López, quien lideró la reacción visitante al firmar el empate justo antes del descanso (44′) y sellar la victoria definitiva en la segunda mitad con un remate cruzado en el minuto 66.

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