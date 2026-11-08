Manchester United logra un 4-4 con agonía ante el Aston Villa pero sigue en puestos de descenso en Premier League

Un agónico gol de cabeza de Patrick Dorgu en el minuto 96 salvó al Manchester United de una derrota que parecía precipitar la destitución del técnico Michael Carrick, tras empatar 4-4 frente al Aston Villa en un vibrante encuentro disputado en Old Trafford.

Los Red Devils lograron sobreponerse en dos ocasiones a una desventaja de dos goles, rescatando un punto que, no obstante, no disimula la profunda crisis del club: los ‘Red Devils’ marchan en la antepenúltima posición de la Premier League con un solo triunfo en diez jornadas.

La jornada en el ‘Teatro de los Sueños’, que celebraba el 40º aniversario de la llegada de Alex Ferguson al banquillo con la presencia de leyendas como Robin van Persie y Javier ‘Chicharito’ Hernández, comenzó como una auténtica pesadilla.

Antes de cumplirse los cinco minutos, el Aston Villa ya mandaba 0-2 en el marcador gracias a un zurdazo de Alysson a los 59 segundos y un tanto de Nico Jackson tras un rechace del guardameta Lammens. El conjunto local reaccionó antes del descanso igualando la contienda con un penalti convertido por Bruno Fernandes y un remate ajustado de Youri Tielemans.

Sin embargo, la falta de concentración volvió a golpear al United en el inicio del complemento. John McGinn de penalti y Leon Goretzka tras un balón al larguero colocaron el 2-4 a favor de los ‘Villanos’.

Cuando el destino de Carrick parecía sentenciado, la épica emergió en el tiempo añadido: Joshua Zirkzee anotó el 3-4 en el 92′ y Dorgu elevó su testarazo en la última jugada del partido tras un córner en el 96′. La agónica igualada frena temporalmente la caída libre del estratega inglés, aunque la directiva del United mantiene bajo máxima evaluación su continuidad.

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