El padre de Neymar es nombrado nuevo director ejecutivo del Santos FC

El Santos FC hizo oficial este viernes el nombramiento de Neymar da Silva Santos (‘Neymar pai’) como nuevo director ejecutivo del club, cargo que asumirá formalmente hasta diciembre de 2026. La posición corporativa se encontraba vacante desde mayo de 2025 tras la salida de Pedro Martins.

Desde su nuevo rol, el padre del atacante brasileño supervisará la integración del departamento de fútbol con las áreas de mercadotecnia y nuevos negocios, además de presidir el Instituto Meninos da Vila para la captación y desarrollo de canteranos. Su permanencia en el puesto estará alineada con el cierre del mandato del presidente Marcelo Teixeira, quien buscará la reelección en los comicios del club previstos para definir el trienio 2027-2029.

‘Neymar pai’ ha mantenido un peso estratégico decisivo en Vila Belmiro desde el retorno de su hijo a la institución a principios de 2025. A través de la firma NR Sports, lideró reformas en el estadio del ‘Peixe’, financió soluciones para levantar el Transfer Ban aplicado por la FIFA y facilitó el reciente fichaje de Philippe Coutinho. En lo deportivo, el Santos de Cuca se sitúa actualmente en la novena posición del Brasileirão, en zona de clasificación para la Copa Sudamericana.

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