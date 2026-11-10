Long Island busca limitar los Airbnb al 1% de las viviendas por quejas de vecinos

La localidad de Southold, en el extremo oriental de Long Island, estudia una de las restricciones más severas al alquiler vacacional en la región: limitar a menos de 120 el número de viviendas que podrán ofrecerse para estancias de corta duración, como las publicadas en Airbnb. El plan recortaría cerca de 80% un mercado de unos 640 alojamientos y abriría un conflicto entre propietarios y residentes.

La propuesta, que abarca los 9 hamlets de Southold, plantea establecer un límite equivalente a apenas 1% del total de viviendas de la localidad. Los permisos disponibles se distribuirían mediante una lotería, por lo que numerosos propietarios que actualmente alquilan sus casas podrían quedarse sin autorización.

El debate refleja un dilema del East End, ya que el turismo sostiene la economía estacional y beneficia a comercios, pero el auge de Airbnb ha multiplicado las quejas por fiestas, basura, estacionamiento y el constante recambio de huéspedes.

“Estamos teniendo dificultades para regular el mercado de alquileres de corta duración”, señaló el abogado municipal de Southold, Ben Johnson, en declaraciones citadas por Newsday. Muchas reclamaciones, explicó, responden a la sensación de que las casas contiguas se han convertido en alojamientos de ocupación rotativa.

“Entendemos que esta es una economía estacional, pero la mayoría de las quejas que recibimos provienen de personas que sienten que tienen una puerta giratoria al lado de su casa”, agregó Johnson.

Un mercado millonario bajo presión

El impacto económico de la eventual restricción sería considerable. De acuerdo con un informe municipal del año pasado, Southold cuenta con alrededor de 640 alquileres de corta duración, con una tarifa promedio de $902 dólares por noche. En conjunto, el mercado genera aproximadamente 27.5 millones de dólares en ingresos para los anfitriones, un monto que anticipa la resistencia de propietarios y operadores.

Pero el problema no se limita a las molestias vecinales. Las autoridades advierten que la expansión de las viviendas vacacionales reduce la disponibilidad de inmuebles para quienes necesitan vivir en la zona todo el año. La conversión de casas en alojamientos temporales puede intensificar la competencia y encarecer la vivienda.

El precio medio de una casa en North Fork alcanzó recientemente un récord de $1.25 millones, más de 10 veces el ingreso familiar mediano de Southold, situado en torno a los $116,600, según datos del Censo. La brecha dificulta que trabajadores y familias jóvenes vivan cerca de sus empleos.

¿Qué exigiría la nueva normativa?

Southold prohíbe técnicamente desde 2015 los alquileres por periodos inferiores a 14 días. Pero las autoridades admiten que es casi imposible hacerla cumplir. El nuevo proyecto busca sustituirla por permisos y requisitos específicos.

Según el plan, cada persona o sociedad de responsabilidad limitada (LLC) podría obtener un solo permiso. Los propietarios tendrían que contar con una autorización general de alquiler válida por dos años, someter sus viviendas a inspecciones de seguridad y protección contra incendios y presentar una póliza de responsabilidad civil por al menos un millón de dólares.

También deberían entregar planes para gestionar el estacionamiento y la retirada de basura. Las viviendas que utilicen pozos negros o sistemas sépticos tipo cesspool quedarían excluidas del programa. Además, el número total de permisos estaría sujeto al límite municipal y su asignación se resolvería mediante un sorteo.

La iniciativa aún es una propuesta, su aprobación determinará quiénes podrán seguir alquilando legalmente. Para los anfitriones, el sorteo introduce un elemento de incertidumbre: incluso quienes invirtieron en adaptar sus propiedades, podrían perder la posibilidad de rentarlas si no obtienen uno de los cupos. Para los vecinos, en cambio, el límite promete reducir la rotación de visitantes y facilitar la supervisión municipal.

Una señal para todo el East End

La discusión tampoco ocurre de manera aislada. En Southampton, localidad vecina situada en el South Fork, las autoridades adoptaron en agosto de 2025 restricciones que, en la práctica, bloquearon numerosas escapadas de fin de semana mediante alquileres de corta duración. Allí, como ahora en Southold, los residentes denunciaban fiestas nocturnas que alteraban la vida cotidiana de las comunidades.

El posible recorte en Southold anticipa una disputa de mayor alcance: cómo equilibrar el turismo, los ingresos de los propietarios y el derecho de los habitantes a conservar barrios habitables. La región depende de las casas vacacionales, pero los funcionarios advierten que el sector ya no puede crecer sin reglas más estrictas.

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