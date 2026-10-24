Airbnb elimina la obligación de lavar platos y quitar sábanas, pero mantiene tarifas de limpieza

Airbnb anunció que a partir del 20 de noviembre de 2026 entrará en vigor una política global, que incluye Estados Unidos, que impedirá a los anfitriones exigir a los huéspedes tareas de salida como lavar los platos o quitar las sábanas, como una medida para reducir exigencias excesivas.

Sin embargo, el cambio no eliminará las tarifas de limpieza ni garantizará que el costo total de la estancia sea menor.

La nueva disposición entrará en vigor para las reservaciones que inicien a partir de la fecha señalada. Por eso, importa cuándo haces la reservación, no solo cuándo viajas: si contrataste un alojamiento antes de esa fecha para las vacaciones de fin de año, no debes asumir que la nueva protección cubrirá automáticamente tu estancia.

El beneficio depende de cuándo reserves

La restricción todavía no está vigente.

“Recuerda pensar como un huésped”, indicó Airbnb a los anfitriones en un video anunciando la medida, que tiene un objetivo concreto: evitar solicitudes que exijan tiempo o esfuerzo considerable o que normalmente atendería personal de limpieza.

Airbnb limitará tareas, no el orden

El Centro de recursos de Airbnb distingue entre limpieza profesional y acciones sencillas. Estos son algunos ejemplos de lo que podrá solicitarte tu arrendador con la nueva disposición:

Platos: no deberán pedirte lavarlos y guardarlos; sí dejarlos usados en el fregadero

no deberán pedirte lavarlos y guardarlos; sí dejarlos usados en el fregadero Ropa de cama: no deberán pedirte retirar las sábanas ni iniciar una lavadora; sí reunir las toallas utilizadas

no deberán pedirte retirar las sábanas ni iniciar una lavadora; sí reunir las toallas utilizadas Basura: no deberán pedirte llevarla fuera de la propiedad; sí separar residuos y reciclaje en recipientes interiores designados

“No debes pedirles a los huéspedes que laven y guarden los platos”, señaló la cuenta oficial de Airbnb en su Centro de la comunidad en español. La misma publicación permite solicitar que queden en el fregadero.

Las excepciones también importan: Airbnb podrá admitir peticiones relacionadas con circunstancias locales, como usar recipientes resistentes a animales en zonas con osos o limitar las duchas por restricciones de agua durante sequías.

Las tarifas de limpieza seguirán

Sin embargo, estos nuevos lineamientos reducirán las tareas de salida, pero no necesariamente el precio de la estancia.

Según el Centro de ayuda de Airbnb, el anfitrión establece la tarifa de limpieza y esta se incluye en el precio total. Compara el importe completo antes de pagar: la nueva política no elimina ese cargo.

La reacción de algunos anfitriones apunta al posible costo futuro. Nadia Di Martino, anfitriona en Townsville, Australia, sostuvo ante ABC News que lavar los platos no era una petición excesiva: “No creo que sea irrazonable”. Advirtió que algunos propietarios podrían elevar precios para contratar más limpieza; es una posibilidad planteada por una anfitriona, no un aumento confirmado.

Tampoco podrás dejar daños o suciedad que requieran limpieza extraordinaria sin consecuencias. Las normas de Airbnb contemplan solicitudes razonables de reembolso por daños o gastos inesperados: no lavar una vajilla usada no equivale a dejar platos con moho.

Las reglas deberán aparecer antes

La nueva política oficial exige que las condiciones estén en la sección correspondiente del anuncio cuando reserves. El anfitrión no podrá introducir obligaciones nuevas mediante mensajes posteriores, carteles dentro del alojamiento o instrucciones verbales.

Antes de pagar, revisa esa sección y conserva una copia. Si después encuentras una exigencia incompatible, repórtala a Airbnb. La plataforma puede emitir advertencias y, si persiste el incumplimiento, mostrar avisos adicionales en el anuncio o reducir su visibilidad en las búsquedas.

Las reglas vigentes para huéspedes ya prohíben cobrar por omitir tareas específicas de limpieza o salida. Distingue ese cobro de una reclamación documentada por daños.

Nueva York mantiene sus límites

La modificación no sustituye las leyes locales. Si reservas una vivienda residencial en la ciudad de Nueva York por menos de 30 días, verifica el registro municipal: la Oficina de Cumplimiento Especial exige que el anfitrión permanezca allí y admite como máximo dos huéspedes de pago.

No confundas una salida con menos tareas con autorización para alquilar cualquier apartamento completo: las restricciones municipales siguen siendo una comprobación independiente antes de pagar.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las nuevas disposiciones de Airbnb

¿Desde cuándo no podrán exigirme lavar platos?

La política corresponde a reservas hechas desde el 20 de noviembre de 2026. No basta con que tu viaje ocurra después.

¿Desaparece la tarifa de limpieza?

No. El anfitrión podrá mantenerla; revisa su importe dentro del precio total antes de confirmar.

¿Podrán pedirme quitar las sábanas?

En general, no bajo la nueva política. Sí podrán solicitarte reunir las toallas utilizadas.

¿Qué hago si encuentro instrucciones nuevas?

Conserva el anuncio y los mensajes y contacta a Airbnb. La política impide añadir condiciones después de reservar.

Conclusión

Cuando compares alojamientos en Airbnb para tus próximos viajes, no evalúes únicamente las tareas de salida. Revisa también el costo final: la menor carga doméstica no asegura una estancia más barata, y cualquier eventual alza deberá comprobarse en el precio de tu reserva, no darse por hecha.

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