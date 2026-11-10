México Now Festival 2026: 4 días de cine, música y literatura mexicana en Nueva York

Nueva York se prepara para convertirse en un escaparate de la creatividad mexicana. Del 17 al 20 de noviembre, México Now Festival regresará con una programación que reunirá cine, música, literatura y arquitectura en distintos espacios culturales de la ciudad.

La edición número 23 tendrá como protagonistas a figuras como el dramaturgo y cineasta Luis Valdez, la escritora Valeria Luiselli, la agrupación Café Tacvba y la compositora y vibrafonista Patricia Brennan.

Durante 4 jornadas, el festival ofrecerá 5 actividades que exploran distintas expresiones del México contemporáneo y su influencia más allá de las fronteras. La propuesta incluye una proyección documental, un encuentro sobre arquitectura y sostenibilidad urbana, una conversación literaria alrededor de uno de los discos más importantes del rock latinoamericano, una experiencia sonora inmersiva y un concierto de jazz.

La mayoría de los eventos serán gratuitos, aunque requerirán inscripción previa. Una de las actividades tendrá un costo de entrada de $10 dólares.

Fundado en 2004 por Claudia Norman, México Now Festival se ha consolidado como una plataforma independiente dedicada a presentar el arte y la cultura mexicana contemporánea en Nueva York. En sus más de 2 décadas de trayectoria, ha reunido a más de 500 artistas y colaborado con más de 150 instituciones culturales.

La programación de 2026 también busca abrir conversaciones sobre medioambiente, identidad, memoria y derechos humanos. Su directora y fundadora, Claudia Norman, destacó que esta edición reúne propuestas que conectan el pasado, el presente y el futuro de la creación artística mexicana.

Luis Valdez inaugura el festival con un homenaje al movimiento chicano

El martes 17 de noviembre, a las 7:30 p.m. (ET), el Instituto Cervantes de Nueva York recibirá la proyección especial de “American Pachuco: The Legend of Luis Valdez”, documental dirigido por David Alvarado que recorre la vida y trayectoria de una de las figuras fundamentales del teatro chicano y el cine estadounidense.

La película recupera la historia de Valdez, fundador de El Teatro Campesino durante el movimiento de trabajadores agrícolas de la década de 1960. Su trayectoria también incluye la obra Zoot Suit, que llevó las historias chicanas a Broadway, y “La Bamba”, la película musical que acercó la cultura mexicoestadounidense a millones de espectadores.

El documental incorpora imágenes de archivo y testimonios de personalidades como Edward James Olmos, Lou Diamond Phillips, Cheech Marin, Dolores Huerta y Linda Ronstadt. Después de la proyección, el propio Luis Valdez participará en una conversación con Miguel Trelles, director del Teatro LATEA.

La actividad será gratuita, con reservación obligatoria, y se presentará en colaboración con CortoCircuito Latino ShortFest de Nueva York.

Arquitectura y agua: una mirada al futuro de Ciudad de México

La segunda jornada trasladará la conversación hacia los desafíos ambientales de las grandes ciudades. El miércoles 18 de noviembre, a las 6 p.m. (ET), el Silver Center for Arts and Science de NYU será escenario de Fábrica de Agua / Mexico City: New Futures.

El encuentro reunirá a Daniel Holguín y Dan Perlin, integrantes del colectivo Multiplicities, junto con Dean Chahim, investigador de estudios ambientales de NYU. Los participantes analizarán cómo la infraestructura hídrica puede dejar de ser únicamente un recurso funcional para convertirse en un elemento capaz de transformar el espacio público.

La conversación abordará nuevas perspectivas sobre ecología, diseño urbano y sostenibilidad, tomando como referencia una de las metrópolis más grandes del mundo. La entrada será gratuita, con registro previo.

Café Tacvba y su emblemático álbum Re tendrán un espacio especial

El jueves 19 de noviembre, la música mexicana ocupará un lugar central en The Center for Fiction, en Brooklyn. A las 6 p.m. (ET), México Now Festival celebrará el legado de “Re”, el álbum que Café Tacvba publicó en 1994 y que, más de 3 décadas después, continúa siendo una referencia imprescindible del rock latinoamericano.

La actividad, titulada “33 1/3: Re. New Perspectives on Café Tacvba”, girará alrededor de un nuevo volumen de la prestigiosa colección editorial 33 1/3, publicada por Bloomsbury. Se trata del primer libro de esta serie dedicado a la música mexicana.

El encuentro contará con la participación de Carmelo Esterrich, autor de la publicación, el DJ y escritor Gabriel Feijóo y la periodista Mayra Mangal. Los invitados examinarán la manera en que la banda fusionó rock, sonidos tradicionales mexicanos y experimentación para construir una propuesta musical difícil de encasillar.

La conversación también buscará explicar por qué “Re” conserva su vigencia y cómo su apuesta artística contribuyó a ampliar los horizontes del rock en español. La entrada será gratuita, con inscripción previa.

Valeria Luiselli llevará su literatura más allá de las páginas

La escritora mexicana Valeria Luiselli protagonizará otra de las propuestas destacadas del jueves 19 de noviembre. A las 7:30 p.m. (ET), también en The Center for Fiction, presentará junto al diseñador sonoro Charles de Montebello Beginning Middle End: Fragments from a Sonic Novel.

El proyecto propone una experiencia literaria experimental en la que la narración abandona el formato tradicional del libro para convertirse en un universo sonoro. La adaptación combina fragmentos narrativos con grabaciones de campo de viento, lluvia y sonidos volcánicos registrados en Sicilia y las islas Eolias.

El resultado busca que los asistentes se acerquen a la literatura desde otra perspectiva, en un recorrido donde convergen lenguaje, memoria, naturaleza y experimentación acústica.

La actividad tendrá un costo de $10. Para quienes disfrutan de las propuestas culturales que rompen las fronteras entre disciplinas, será una oportunidad de descubrir una faceta diferente del trabajo de Luiselli.

Patricia Brennan Trio cerrará México Now Festival con jazz contemporáneo

El viernes 20 de noviembre, a las 7 p.m. (ET), el festival llegará a su última jornada con una presentación en Americas Society, ubicada en Park Avenue. El concierto estará encabezado por Patricia Brennan, compositora y reconocida vibrafonista mexicana, acompañada por el contrabajista Kim Cass y el baterista Noel Brennan.

La artista llega a Nueva York respaldada por importantes reconocimientos de la revista especializada DownBeat. En su encuesta de críticos de 2026 fue distinguida como Vibrafonista del Año y recibió el reconocimiento al Álbum del Año.

Su propuesta musical transita entre el jazz contemporáneo, la composición experimental y el minimalismo ambiental. Una combinación que convierte cada presentación en una exploración de ritmos, texturas y posibilidades sonoras.

Brennan ha señalado que sus raíces mexicanas siguen siendo fundamentales en su identidad artística y en la música que crea. Los sonidos, las tradiciones y los recuerdos de su herencia cultural continúan alimentando su lenguaje musical, incluso cuando este viaja hacia territorios alejados de sus referencias originales.

El concierto será gratuito, con inscripción previa, y se realizará en colaboración con Music of the Americas de Americas Society.

Dónde y cómo asistir a México Now Festival 2026

Las actividades se distribuirán en 4 instituciones culturales de Manhattan y Brooklyn:

17 de noviembre: Instituto Cervantes NY, 211 East 49th Street.

18 de noviembre: NYU Silver Center, 100 Washington Square East.

19 de noviembre: The Center for Fiction, 15 Lafayette Avenue, Brooklyn.

20 de noviembre: Americas Society, 680 Park Avenue.

La mayoría de los encuentros serán gratuitos y requerirán reservación anticipada. La experiencia sonora de Valeria Luiselli tendrá un precio de $10.

Los interesados pueden consultar los horarios, detalles de cada actividad y disponibilidad de entradas en el sitio oficial MexicoNowFestival.org.

Con una programación que cruza generaciones, disciplinas y geografías, México Now Festival vuelve a demostrar que la cultura mexicana no es una expresión estática: es un territorio creativo en permanente transformación, capaz de dialogar con audiencias de todo el mundo desde Nueva York.

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