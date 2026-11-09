Diwali en Nueva York: dónde celebrar el Festival de las Luces en noviembre de 2026

Las luces de pequeñas lámparas de aceite, los diseños coloridos en las entradas de las casas y las reuniones familiares forman parte de una de las celebraciones más importantes de la cultura india. Se trata de Diwali, también conocido como Deepavali o Festival de las Luces, una festividad que trasciende las fronteras de India y reúne cada año a millones de personas en distintas partes del mundo, incluida Nueva York.

En 2026, la celebración principal tuvo lugar el domingo 8 de noviembre, pero las actividades culturales relacionadas con esta tradición continúan durante la semana en distintos puntos de la ciudad. Para los neoyorquinos, representa una oportunidad de acercarse a la música, la gastronomía, las expresiones artísticas y las historias que dan sentido a esta festividad.

Más allá de su atractivo visual, Diwali tiene un profundo significado espiritual: simboliza la victoria del bien sobre el mal, de la luz sobre la oscuridad y del conocimiento sobre la ignorancia. Es también una ocasión para compartir con familiares y amigos, intercambiar regalos y recibir un nuevo ciclo con esperanza.

¿Qué significa Diwali y por qué se celebra?

El origen de Diwali está vinculado con distintas tradiciones religiosas y relatos antiguos del sur de Asia. Una de las historias más conocidas procede del Ramayana, uno de los grandes textos épicos de la India.

De acuerdo con este relato, el príncipe Rama regresó a su reino junto con su esposa Sita después de derrotar a Ravana, el rey demonio que la había secuestrado. Para recibirlos, los habitantes encendieron numerosas lámparas de aceite y formaron caminos iluminados. Aquellas pequeñas luces representaban la alegría por el regreso del príncipe y el triunfo del bien.

Con el paso de los siglos, encender lámparas conocidas como diyas se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de la festividad. Las familias también decoran sus hogares con flores, velas y figuras geométricas elaboradas con polvos de colores, conocidas como rangoli.

Aunque suele asociarse principalmente con el hinduismo, Diwali también tiene un significado especial para comunidades sij y jainistas, entre otras. Las interpretaciones religiosas varían, pero comparten valores relacionados con la renovación, la esperanza y la prosperidad.

La celebración tradicional se extiende durante 5 días, cada uno con prácticas particulares. Sin embargo, no todas las familias siguen el calendario completo ni realizan los mismos rituales. Para muchas personas, lo esencial es reunirse, compartir alimentos, visitar templos y comenzar una nueva etapa con buenos deseos.

Dónde celebrar Diwali en Nueva York: eventos y actividades

Aunque la fecha principal de 2026 ya pasó, Nueva York todavía ofrece varias oportunidades para conocer esta tradición. Los eventos incluyen talleres infantiles, elaboración de lámparas, narraciones, danza y espectáculos musicales.

Estas son algunas actividades programadas en Manhattan, Brooklyn y El Bronx durante los próximos días:

South Street Seaport Museum: decoración de lámparas diya – Entrada gratuita

El martes 10 de noviembre, el South Street Seaport Museum organizará una celebración familiar en colaboración con The Culture Tree Collective y el Rubin Museum.

La actividad se realizará de 4 a 6 p.m. (ET) en el número 12 de Fulton Street, en Manhattan. Los asistentes podrán decorar sus propias lámparas diya, participar en una sesión de cuentos con títeres y disfrutar de un taller de danza inspirado en las canciones de Diwali.

También habrá una actividad de henna gratuita entre las 4 y 5 p.m. (ET). La programación está dirigida a participantes desde los 5 años.

Brooklyn Children’s Museum: cuentos, dulces y manualidades

El jueves 12 de noviembre, el Brooklyn Children’s Museum ofrecerá una jornada dedicada al Festival de las Luces, de 2 a 5 p.m.

La propuesta permitirá que los niños conozcan el significado de Diwali mediante narraciones con títeres, además de participar en la preparación de mithai, dulces tradicionales de la India, y crear sus propias lámparas diya.

El museo está ubicado en 145 Brooklyn Avenue. Es una alternativa para las familias que buscan una actividad educativa y recreativa alrededor de esta celebración.

Chelsea: arte, danza y tradiciones indias

También el viernes 13 de noviembre habrá una actividad cultural en el tercer piso del 508 West 26th Street, en Manhattan.

Entre las 3 y 5 p.m. (ET), los participantes podrán acercarse a diferentes expresiones de la festividad mediante actividades relacionadas con el rangoli, la decoración de lámparas, los bindis y las pulseras tradicionales conocidas como bangles.

El programa también contempla demostraciones de percusión dhol y baile de Bollywood. La entrada tiene un costo de $25 dólares.

El Bronx: espectáculo de magia y música en Bartow-Pell Mansion

El viernes 13 de noviembre, el Bartow-Pell Mansion Museum organizará una velada que combinará música y magia para celebrar Diwali.

El espectáculo estará a cargo de Shreeyash Palshikar, mago y artista escénico, y Neel Murgai, compositor y músico especializado en instrumentos tradicionales, incluido el sitar.

Ambos artistas presentarán una propuesta que fusiona elementos musicales y culturales de India y Occidente, con una experiencia interactiva pensada para distintas edades.

La función será de 7 a 8:30 p.m. (ET), en el número 895 de Shore Road, dentro de Pelham Bay Park, en El Bronx.

Las entradas cuestan $40 para el público general y $35 para estudiantes, adultos mayores y miembros del museo. Los boletos están disponibles en el sitio oficial del Bartow-Pell Mansion Museum.

Para la comunidad india que vive en Nueva York, Diwali es mucho más que una fecha en el calendario religioso. Es una oportunidad para mantener vivas sus raíces y transmitir sus costumbres a las nuevas generaciones. Para quienes no conocen esta tradición, las actividades organizadas en los cinco distritos permiten descubrir una celebración cuyo mensaje trasciende culturas: incluso en los momentos más difíciles, siempre existe espacio para la luz y los nuevos comienzos.

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