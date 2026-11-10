Nueva York acusa a T-Mobile de reducir más de 97% la velocidad de internet a familias de bajos ingresos

T-Mobile acordó eliminar los límites de datos de sus planes de internet económico en Nueva York, después de que una investigación de la fiscal general Letitia James encontrara que la compañía reducía la velocidad en más de 97% cuando los clientes consumían 50 gigabytes al mes.

La investigación de la Oficina del Fiscal General (OAG) concluyó que T-Mobile no cumplía con la Ley de Banda Ancha Asequible de Nueva York (ABA), que exige ofrecer internet de al menos 25 Mbps por $15 mensuales o de al menos 200 Mbps por $20 mensuales a hogares elegibles.

El acuerdo fue anunciado este lunes 9 de noviembre de 2026 y busca garantizar que los hogares de bajos ingresos reciban el servicio de banda ancha por el que pagan.

Para los usuarios que tienen el plan de $15 mensuales, la reducción podía ocurrir después de aproximadamente cuatro días de uso típico, según la Fiscalía. Tras alcanzar los 50 GB, la velocidad bajaba a 650 Kbps, según el comunicado de la Fiscalía; el acuerdo firmado fija ese límite en 600 Kbps.

Lo que cambia para tu bolsillo

Bajo este nuevo acuerdo, T-Mobile deberá eliminar los límites de datos de sus planes ABA y ofrecer 25 Mbps de descarga a todos los suscriptores, salvo cuando haya congestión temporal de la red. También deberá ofrecer el plan en todas las zonas donde presta servicio de internet residencial.

Esto significa que un usuario elegible podría pagar $15 al mes sin ver cómo su conexión se vuelve casi inutilizable después de pocos días. La empresa tendrá hasta 120 días para aplicar los cambios de velocidad y cobertura, y 60 días para hacer visible y promocionar su página del plan, para cumplir con el acuerdo que entró en vigor el 9 de noviembre de 2026.

T-Mobile también deberá hacer que su página de planes ABA sea detectable por los motores de búsqueda. La OAG encontró que la compañía había codificado su sitio para que la información sobre esos planes no apareciera en los resultados de búsqueda.

¿Por qué el caso preocupa a los usuarios?

La fiscal general afirmó que el acceso a internet confiable y asequible es una necesidad básica para todos los neoyorquinos.

“Un servicio de internet fiable y asequible es una necesidad básica para todos los neoyorquinos, pero T-Mobile incumplió la ley diseñada para ayudar a los neoyorquinos vulnerables a acceder a él”, sostuvo James y agregó que su oficina está comprometida con garantizar que la Ley de Banda Ancha Asequible cumpla su propósito.

“Mi oficina está comprometida a que la Ley de Banda Ancha Asequible cumpla su objetivo de garantizar que los neoyorquinos necesitados no se vean privados del acceso a internet asequible en el hogar”, afirmó.

Finalmente, instó a los neoyorquinos elegibles a inscribirse en un plan de internet de bajo costo a través de la ABA.

¿Quién puede solicitar el plan con T-Mobile?

Puedes calificar para un plan ABA si al menos una persona de tu hogar recibe Medicaid, SNAP, HEAP, almuerzo escolar gratuito o reducido, o SCRIE/DRIE. También puedes calificar según tus ingresos, aunque ningún miembro del hogar reciba alguno de esos programas.

A pesar de que la ley busca ampliar el acceso a internet asequible, solo 15 hogares en todo el estado estaban inscritos en los planes ABA de T-Mobile, según la oficina de la fiscal general.

Esa cifra sugiere que el problema no fue únicamente la velocidad, sino también la falta de visibilidad del programa. Si los planes no aparecían en búsquedas en internet, muchas familias elegibles podían no saber que existían.

Tener una conexión estable de internet en casa puede ser especialmente relevante para trabajar desde casa, asistir a clases en línea, comunicarse con familiares en el extranjero, buscar empleo o acceder a servicios gubernamentales.

¿Qué debe hacer T-Mobile para cumplir con este acuerdo?

El acuerdo obliga a T-Mobile a eliminar los límites de datos asociados a sus planes ABA. La compañía también deberá ofrecer el plan en todas las áreas donde presta servicio de internet residencial, no solo en zonas con cobertura 5G.

Además, la empresa deberá facilitar que los neoyorquinos elegibles encuentren y se inscriban en los planes. Un portavoz de T-Mobile dijo que el acuerdo “brinda más claridad sobre la oferta de la compañía y hace que el plan esté disponible para más clientes”.

La página actual de T-Mobile todavía describe un plan de $15 mensuales con 50 GB de datos y velocidades de hasta 600 Kbps después de agotar la asignación. Eso indica que los cambios exigidos por el acuerdo aún no se reflejan completamente en la información pública de la empresa.

¿Qué puedes hacer ahora?

Si crees que tu hogar califica, revisa si alguien recibe Medicaid, SNAP, HEAP, almuerzo escolar gratuito o reducido, o SCRIE/DRIE. Después, compara el plan ABA de T-Mobile con otras opciones disponibles en tu dirección antes de contratar un servicio.

También conviene guardar capturas de pantalla de la velocidad anunciada, los cargos mensuales y cualquier límite de datos. Si contratas el plan y la velocidad no cumple lo prometido, puedes documentar el problema y presentar una queja ante la Oficina del Fiscal General o la Comisión de Servicios Públicos de Nueva York.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la cobertura de T-Mobile en Nueva York

¿Cuánto cuesta el plan de internet asequible de T-Mobile?

El plan ABA cuesta $15 al mes por una velocidad de descarga de al menos 25 Mbps. La ley también permite a los proveedores cumplir ofreciendo al menos 200 Mbps por un máximo de $20 mensuales.

¿Quién califica para el plan?

Pueden calificar los hogares donde al menos una persona recibe Medicaid, SNAP, HEAP, almuerzo escolar gratuito o reducido, o SCRIE/DRIE. También pueden calificar según los ingresos del hogar.

¿Por qué bajaba tanto la velocidad?

La Fiscalía informó que, tras usar 50 GB en un mes, la velocidad bajaba a 650 Kbps, una caída de más de 97%. El acuerdo firmado fija el límite posterior en 600 Kbps.

¿T-Mobile eliminará los límites de datos?

Sí. Bajo el acuerdo, la empresa deberá eliminar los límites de datos de los planes ABA y ofrecer 25 Mbps, salvo por congestión temporal de la red.

¿Cuándo entró en vigor el acuerdo?

El acuerdo entró en vigor el 9 de noviembre de 2026. T-Mobile tendrá hasta 120 días para cumplir con sus condiciones.

¿Dónde puedo solicitar el plan?

Puedes revisar la página de elegibilidad de T-Mobile para Nueva York y confirmar si tu dirección y tu hogar cumplen los requisitos.

Conclusión

El acuerdo puede cambiar el acceso a internet asequible para miles de hogares neoyorquinos, pero su efecto real dependerá de que T-Mobile cumpla los cambios en el plazo establecido. Eliminar el límite de datos y ampliar la disponibilidad del plan es una mejora importante, aunque los clientes deberán verificar que la velocidad anunciada sea la que reciben en casa.

Si tu familia depende de internet para trabajar, estudiar o comunicarse, conviene revisar la elegibilidad y comparar opciones antes de contratar. Después, la prueba será si los planes ABA se vuelven fáciles de encontrar, accesibles en más zonas y realmente capaces de sostener una conexión de 25 Mbps.

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