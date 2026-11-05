Apple podría pagar hasta $95 por iPhone elegible: quiénes pueden reclamar y cómo hacerlo

Apple acordó pagar $250 millones para resolver una demanda colectiva que la acusaba de promocionar funciones de Siri que todavía no estaban disponibles en Estados Unidos por la promoción de funciones de inteligencia artificial de Siri que no estuvieron disponibles cuando se anunciaron.

El acuerdo permitirá que compradores de determinados modelos de iPhone 15 y iPhone 16 reclamen entre $25 y $95 por dispositivo, cuando cumplan los requisitos. La reclamación debe presentarse antes del 21 de diciembre de 2026.

La compensación depende del número de reclamaciones válidas y de otros gastos del acuerdo, por lo que el pago final podría ser menor que el máximo anunciado.

¿Qué iPhone permite reclamar la compensación de Apple?

Para reclamar, debes cumplir las fechas y condiciones de compra. El acuerdo cubre a personas que residen en Estados Unidos y compraron dispositivos entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025.

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Los modelos elegibles son:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

De acuerdo con el sitio oficial del acuerdo, para reclamar, debes ser el comprador original del dispositivo y confirmar que esperabas recibir determinadas funciones de Siri con Apple Intelligence en el dispositivo y no las recibiste. La adquisición debe haber sido para uso personal o empresarial, no para reventa.

¿Por qué Apple pagará $250 millones por la demanda de Siri?

La demanda colectiva, presentada por consumidores estadounidenses, cuestionó la promoción de las funciones de Apple Intelligence que la compañía anunció junto con el iPhone 16 en 2024.

Los demandantes sostuvieron que Apple presentó capacidades avanzadas de Siri que no estaban disponibles cuando los teléfonos llegaron al mercado. Según la acusación, esa publicidad pudo influir en las decisiones de compra de quienes esperaban utilizar las nuevas herramientas.

Por ello, Apple aceptó aportar $250 millones al fondo de compensación para resolver el litigio y evitar los costos y riesgos de un juicio, sin admitir responsabilidad.

Tras el acuerdo, Apple declaró a Associated Press: “Resolvimos este asunto para centrarnos en hacer lo que mejor sabemos hacer: ofrecer los productos y servicios más innovadores a nuestros usuarios”. Sin embargo, la compañía ha negado haber cometido irregularidades y no admitió responsabilidad al aceptar el acuerdo.

Por su parte, Ryan Clarkson, abogado principal de los demandantes, dijo a CBS News que el fondo de $250 millones representa “el mayor acuerdo por publicidad engañosa en la historia”.

¿Cuánto dinero recibirás por cada iPhone elegible?

El pago inicial establecido es de $25 por cada dispositivo aprobado, pero puede aumentar hasta un máximo de $95, dependiendo del número de reclamaciones válidas, los teléfonos registrados y los gastos autorizados por el tribunal.

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El administrador del acuerdo todavía debe determinar cuánto recibirá cada participante. Por eso, no debes considerar los $95 como un pago fijo, ya que el fondo de $250 millones también cubrirá gastos administrativos, impuestos, honorarios legales y otras cantidades que sean aprobadas por el tribunal.

El sitio oficial explica que los participantes deben presentar una solicitud válida para recibir dinero. También establece que se permite una reclamación por cada dispositivo elegible.

Cómo reclamar el dinero de Apple antes del 21 de diciembre

Si compraste alguno de los modelos incluidos y cumples los requisitos, puedes presentar tu solicitud directamente en el portal oficial: SmartphoneAISettlement.com

Para completar el procedimiento:

Entra al sitio oficial y selecciona la opción para presentar una reclamación Indica si compraste el dispositivo como particular o si lo adquirió una empresa Proporciona tus datos personales y de contacto Identifica el iPhone elegible y proporciona información para identificar y comprobar la compra del dispositivo, como su número de serie Completa las declaraciones sobre la compra y las funciones de Siri que esperabas recibir Revisa la información y envía el formulario antes de la fecha límite

Así puedes encontrar el número de serie en tu teléfono: Abre el menú Configuración, entra en General y selecciona Información. Allí aparecerá el dato que necesitas para identificar el dispositivo.

Si compraste más de un teléfono elegible, debes presentar un formulario independiente por cada uno.

La fecha límite para enviar la reclamación es el 21 de diciembre de 2026. También puedes consultar dudas con el administrador del acuerdo en el teléfono 1-888-988-8945.

¿Cuándo recibirán el dinero los usuarios de iPhone?

Aunque el periodo para presentar reclamaciones ya está abierto, los pagos todavía no tienen una fecha definitiva.

El Tribunal Federal del Distrito Norte de California celebrará una audiencia de aprobación final el 24 de febrero de 2027, a las 9:00 a.m. La jueza Noël Wise determinará si el acuerdo cumple las condiciones para recibir aprobación definitiva.

El sitio oficial advierte que podrían presentarse apelaciones, lo que retrasaría la distribución del dinero.

La administración del acuerdo señala: “Si no hay apelación, tu beneficio de acuerdo se tramitará rápidamente”. Por ahora, no existe una fecha confirmada para que los participantes reciban sus pagos.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la compensación de Apple

¿Todos los usuarios de iPhone pueden reclamar hasta $95?

No. Solo quienes compraron originalmente uno de los modelos elegibles en Estados Unidos, dentro del periodo establecido y cumplen los demás requisitos.

¿Cuánto pagará Apple por cada teléfono?

El pago inicial es de $25 por dispositivo. Puede aumentar hasta $95 o disminuir según las reclamaciones y los gastos del acuerdo.

¿Cuál es la fecha límite para reclamar?

Debes presentar el formulario antes del 21 de diciembre de 2026.

¿Puedo reclamar si compré dos iPhone elegibles?

Sí. Puedes presentar una reclamación por cada dispositivo que cumpla las condiciones.

¿Cuándo llegará el dinero?

La audiencia de aprobación final está programada para el 24 de febrero de 2027. Los pagos dependerán de la aprobación judicial y de posibles apelaciones.

Conclusión

Si compraste un iPhone elegible durante el periodo establecido, comprueba si tu dispositivo y tu compra cumplen los requisitos y presenta la reclamación para buscar una compensación económica sin necesidad de contratar un abogado particular.

Esperar hasta diciembre podría dejarte sin margen para resolver problemas con la documentación. Lo más conveniente es comprobar ahora si tu compra cumple los requisitos y completar el trámite mediante el portal oficial.

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