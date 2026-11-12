Putin recibe a emisarios de la Casa Blanca tras las negociaciones en Emiratos Árabes

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió hoy en Moscú a los emisarios de la Casa Blanca, Jared Kushner y Steve Witkoff, tras las recientes negociaciones celebradas en Abu Dabi sobre el conflicto en Ucrania. Durante el encuentro, el mandatario ruso afirmó que busca “una paz eterna” con Kiev basada en fronteras estatales claramente definidas, al tiempo que rechazó el despliegue de tropas occidentales y la creación de zonas desmilitarizadas en el Donbás.

Al inicio de la reunión, según los reportes del encuentro, Putin descartó la propuesta ucraniana de establecer áreas desmilitarizadas en el Donbás, argumentando que las llamadas “zonas grises” generan ambigüedades y prolongan las disputas.

“Para nosotros hay una línea de separación. La línea de la frontera estatal. Entonces, será comprensible y estará claro: aquí nosotros y allí, ustedes”, declaró el jefe del Kremlin, advirtiendo que sin esa delimitación persistirá “la manzana de la discordia”, y explicó además que “tan pronto como nos adentramos en la discusión sobre las zonas grises, cada uno las entiende de forma diferente, enseguida surgen las disputas y queda de manifiesto la inestabilidad de cualquier acuerdo”.

Postura sobre Europa y el despliegue militar

Sobre el rol de los países europeos en el proceso diplomático, Putin señaló que Moscú no rechaza conversar con el bloque comunitario, afirmando que “fueron ellos quienes suspendieron el diálogo”.

“Nos gustaría mucho que ustedes, la Administración estadounidense en su conjunto, hablen con sus socios europeos para que decidan, de una vez por todas, qué es lo que quieren: ¿Paz o guerra en Ucrania?”, señaló la autoridad rusa, quien advirtió que el envío de efectivos militares occidentales tras un eventual pacto sería considerado un objetivo legítimo y suponía “una continuación del conflicto”.

Próximos pasos en la agenda diplomática

Por su parte, Jared Kushner destacó el “gran deseo” de los representantes europeos, quienes participaron en las consultas de Abu Dabi, por finalizar las hostilidades y discutir garantías de seguridad. El emisario estadounidense respaldó un esquema de negociación multilateral y, junto con el Gobierno de Ucrania, solicitó a Bruselas designar a un representante oficial. La siguiente fase diplomática continuará mañana en Dublín, donde Kushner y Witkoff se reunirán con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

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