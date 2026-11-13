Nueva York aprueba freno a precios personalizados según tus datos; multas de hasta $1,000 por infracción

El Concejo Municipal de Nueva York aprobó por 44 votos a favor y 5 en contra un proyecto de ley para impedir que las empresas utilicen datos personales y algoritmos para fijar precios individualizados. La medida, aprobada el 12 de noviembre de 2026, busca evitar que dos consumidores paguen cantidades diferentes por el mismo producto, basado en información como sus hábitos de compra o comportamiento digital.

La propuesta, conocida como Introducción 891-A y patrocinada por la presidenta del Concejo, Julie Menin, prohíbe la llamada surveillance pricing o fijación de precios por vigilancia. La medida todavía debe convertirse en ley. Una vez que sea promulgada, las empresas tendrán un año para adaptarse.

¿Por qué es una medida importante para los consumidores?

La iniciativa busca impedir que los comercios utilicen algoritmos e información personal para establecer o modificar el precio de un producto o servicio según el perfil de cada cliente.

La restricción contempla tanto las compras en tiendas físicas como las realizadas por internet. También prohíbe recopilar, utilizar, vender o compartir datos personales con el propósito de facilitar esta práctica.

La medida busca limitar que las empresas puedan aprovechar información sobre ubicación, comportamiento y compras anteriores para calcular cuánto estaría dispuesto a pagar cada consumidor.

Una investigación citada por el Concejo encontró diferencias de hasta 23% en precios individualizados en una plataforma de entrega de alimentos. Otro análisis detectó que el precio de un televisor aumentó de $499.99 a $599.99 cuando un consumidor llegó al estacionamiento de una tienda.

La presidenta del Concejo, Julie Menin, sostuvo que utilizar datos personales para cobrar cantidades diferentes por los mismos productos perjudica a los consumidores y agrava los problemas de asequibilidad de la ciudad.

¿Qué descuentos seguirán permitidos?

La propuesta no elimina las promociones comerciales ni todos los precios variables. Las empresas podrán mantener descuentos legítimos y transparentes, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

Entre las prácticas permitidas están:

Cupones y promociones disponibles para el público

Ofertas de compra uno y lleva otro

Descuentos por volumen o suscripciones

Programas de recompensas y membresías con condiciones divulgadas

Descuentos para veteranos, estudiantes, adultos mayores y otros grupos elegibles

También podrán ofrecer beneficios basados en compras anteriores, siempre que se respeten las reglas de transparencia y no se combinen con otra información personal para modificar el precio de referencia.

La legislación contempla excepciones para actividades reguladas, como los seguros y determinados productos y servicios relacionados con el crédito. Por eso, no debe interpretarse como una prohibición general de cualquier diferencia de precios.

Multas de hasta $1,000 por cada infracción

Otro acuerdo importante es que el Departamento de Protección al Consumidor y de los Trabajadores de Nueva York (DCWP) tendrá facultades para investigar y hacer cumplir la normativa.

Las empresas que incumplan podrían recibir multas civiles de hasta $1,000 por infracción. Además, cada consumidor o transacción afectada puede contabilizarse como una infracción independiente.

La ciudad también podrá solicitar medidas para devolver el dinero a los consumidores perjudicados.

La versión aprobada contempla una protección especial para determinados pequeños negocios. Cuando el DCWP detecte una primera infracción de un negocio elegible, deberá notificarlo antes de iniciar un procedimiento. La empresa tendrá 30 días para demostrar que corrigió el problema y restituyó el dinero a los consumidores afectados.

¿Cuándo entrará en vigor la medida?

Aunque el Concejo aprobó el proyecto el 12 de noviembre, la iniciativa todavía debe convertirse en ley mediante, una vez que sea promulgada.

Una vez que eso ocurra, la normativa establece un plazo de un año para entrar en vigor. Ese periodo permitirá a los comercios revisar sus sistemas de precios, programas de lealtad y prácticas de recopilación de información.

Por ahora, permanecen vigentes las políticas comerciales de los negocios y no hay una prohibición que ya puedan exigir a todos los establecimientos.

¿Qué puedes hacer para proteger tus compras?

Mientras avanza el proceso legislativo, puedes adoptar algunas medidas para identificar diferencias de precios y cuidar tus datos personales:

Compara el mismo producto o servicio en diferentes tiendas y plataformas

Revisa las condiciones de las promociones antes de compartir información personal

Conserva capturas de pantalla, recibos y fechas cuando encuentres diferencias sospechosas

Consulta al DCWP si consideras que una empresa utilizó tus datos para fijar un precio individualizado

El departamento será la principal autoridad municipal encargada de investigar posibles incumplimientos cuando la normativa entre en vigor.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la regulación de precios personalizados por vigilancia

¿Qué es la fijación de precios por vigilancia?

Es una práctica en la que las empresas utilizan algoritmos y datos personales para ofrecer precios diferentes a consumidores que buscan comprar los mismos productos o servicios.

¿La ley ya está vigente en Nueva York?

No. El Concejo la aprobó el 12 de noviembre de 2026, pero todavía debe convertirse en ley. La normativa establece que entrará en vigor un año después de su promulgación.

¿Podré seguir usando cupones y recompensas?

Sí. Se permitirán promociones públicas, cupones, programas de lealtad y descuentos para grupos elegibles, siempre que cumplan los requisitos de transparencia.

¿Cuánto pueden multar a una empresa?

El DCWP podrá imponer multas civiles de hasta $1,000 por infracción. Cada consumidor o transacción afectada puede representar una infracción independiente.

¿La medida también aplica a las compras por internet?

Sí. La propuesta contempla tanto las operaciones en establecimientos físicos como las realizadas mediante plataformas digitales.

Conclusión

La aprobación de esta iniciativa para regular la fijación de precios por vigilancia representa un cambio importante en la protección de los consumidores de Nueva York frente al uso de sus datos personales para establecer precios.

Una vez que se convierta en ley, las empresas tendrán que revisar cómo utilizan los algoritmos y la información de sus clientes. La aplicación de las nuevas reglas quedará en manos del DCWP, que podrá investigar infracciones y exigir compensaciones para los consumidores afectados.

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