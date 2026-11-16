Lotería de vivienda en Brooklyn hasta el 25 de noviembre: cómo aplicar y requisitos

El proceso para aplicar a una lotería de vivienda en la Ciudad de Nueva York continúa activo. En Brooklyn hay dos fechas límite, una cercana, para el 18 de noviembre, y otra que se extiende hasta el día 25.

Las convocatorias forman parte del programa municipal de vivienda asequible, que permite a familias elegibles solicitar apartamentos con alquileres establecidos según sus ingresos. Sin embargo, participar no garantiza que la persona obtenga una unidad, ya que las solicitudes pasan por un proceso de selección y verificación de requisitos, organizado por NYC Housing Connect.

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Loterías de vivienda en Brooklyn

Crown Heights: 16 apartamentos con rentas desde $975 dólares

La primera oportunidad está en 1058 Pacific Street, también identificada como 1060 Pacific Street, en el vecindario de Crown Heights. La convocatoria ofrece 16 apartamentos: un estudio, una vivienda de una habitación y 14 unidades de dos dormitorios.

Los alquileres mensuales oscilan entre $975 y $2,627 dólares, según el tamaño de la vivienda y el nivel de ingresos al que esté destinada. El programa contempla hogares que califican dentro del 40%, 60% y 80% del ingreso medio del área (AMI).

Por ejemplo, para solicitar el estudio de $975, una persona debe tener ingresos anuales de entre $39,875 y $47,520. En el caso de un hogar de dos integrantes, el límite superior llega a $54,280. Para los apartamentos de dos habitaciones por $1,169, los ingresos exigidos varían según el número de personas que vivirán allí.

También existen límites de activos: $67,840 para las unidades del 40% del AMI, $101,760 para las del 60% y $135,680 para las del 80%. La solicitud debe presentarse antes del 18 de noviembre de 2026: ingresa aquí para aplicar.

El edificio cuenta con gimnasio, terraza, espacio de trabajo compartido y almacenamiento para bicicletas. Sin embargo, hay un gasto que conviene considerar, que es la electricidad, incluida la utilizada para la calefacción y el agua caliente.

Williamsburg: 217 viviendas en Kingsland Commons

La segunda lotería tiene una oferta mucho más amplia. Se trata de Kingsland Commons Building 2, ubicado en 89 Maspeth Avenue, en Williamsburg, donde hay 217 apartamentos disponibles mediante el programa.

La convocatoria incluye estudios y unidades de una, dos y tres habitaciones. Los alquileres van de $751 a $3,220 dólares mensuales, con opciones destinadas a hogares que reciben ingresos equivalentes al 30%, 40%, 50%, 60% y 80% del AMI.

Los ingresos anuales admitidos se sitúan entre $29,418 y $168,320, aunque el rango específico depende del tamaño del apartamento y de cuántas personas integran el hogar. Por ejemplo, el alquiler inicial de $751 corresponde a una unidad de una habitación dentro de la categoría del 30% del AMI.

La fecha límite para participar es el 25 de noviembre y la solicitud se presenta mediante la ficha oficial de Kingsland Commons en NYC Housing Connect.

Ambas convocatorias exigen que los solicitantes cumplan los límites de ingresos, activos y tamaño del hogar establecidos para cada apartamento. No basta con que el alquiler anunciado parezca accesible, sino que se debe comprobar que los ingresos familiares encajan en la categoría correspondiente.

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