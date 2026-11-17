Un boleto comprado en un 7-Eleven de York Avenue, en Manhattan, obtuvo un premio de $50,000 en el sorteo de Powerball del sábado 14 de noviembre de 2026. Fue uno de los dos boletos con ese premio vendidos en el estado de Nueva York, según informó Patch con datos de la lotería estatal.

Los números ganadores del sorteo del 14 de noviembre

Los cinco números de las bolas blancas fueron 9, 44, 49, 51 y 68. La Powerball roja fue el 4 y el multiplicador Power Play fue de 2x.

Para obtener el premio base de $50,000, el boleto debía acertar cuatro de los cinco números blancos y también el número de la bola roja.

El segundo boleto neoyorquino con premio de $50,000 se vendió en Mill Road Convenience Store, en Yaphank, condado de Suffolk, en Long Island.

Si compraste un boleto en cualquiera de los dos establecimientos, revisa la fecha del sorteo y compara cada jugada impresa con los resultados oficiales.

En todo el país hubo 12 boletos premiados con $50,000 y otros seis que cobraron $100,000 en esa misma categoría gracias al multiplicador Power Play.

Nadie acertó la combinación completa para llevarse el premio mayor, que se estimaba en $66 millones, con una opción en efectivo de $27.5 millones.

Tampoco hubo ganadores del premio de $1 millón por acertar únicamente las cinco bolas blancas.

Cómo reclamar un premio de $50,000 en Nueva York

Si tu boleto coincide con la combinación premiada, la Lotería de Nueva York recomienda firmar el reverso y guardar el original en un lugar seguro.

Los boletos ganadores de juegos de sorteo vencen un año después del sorteo. El premio debe reclamarse en el estado donde se compró el boleto.

Para un premio de esta cantidad, consulta la sección de grandes premios en la guía oficial de la Lotería de Nueva York.

La página explica las opciones de cobro y ofrece acceso al sistema para programar una cita.

Cuándo se juega Powerball

Powerball extrae cinco números de un grupo del 1 al 69 y una bola roja de otro grupo del 1 al 26.

Los sorteos se televisan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m., hora del Este.

En Nueva York, las personas que necesitan ayuda por problemas con el juego pueden visitar NYProblemGamblingHelp.org, llamar gratuitamente a la línea confidencial 1-877-846-7369 o enviar HOPENY al 467369.

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