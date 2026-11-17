Rosalía cuenta con nueve nominaciones en el Grammy anglosajón gracias a la obra maestra que presentó con su álbum “Lux”. Escuchar esta producción es como entrar en una obra de arte que te mueve en todas las direcciones posibles. Es sin lugar a dudas un álbum ambicioso y magistral que no llegó a la palestra buscando ser popular o radial; es, en otras palabras, una presentación artística de una cantautora que ha demostrado que en la música puede ser Picasso, Monet, Van Gogh…

Las nominaciones más fuertes para esta producción son: mejor álbum del año, por “Lux”; mejor canción del año, por “Berghain”; y mejor grabación del año, también por “Berghain”.

La edición 69 del Grammy ha marcado, sin lugar a dudas, un momento histórico para España a través de Rosalía, así como para la música en español, otorgándole 9 nominaciones, que ascenderían a once si se tienen en cuenta las dos de apartados técnicos a los que opta ‘Lux’, y entre los que destacan mejor álbum del año y mejor canción y mejor grabación, para ‘Berghain’.

La artista es además la primera artista de España y de la música en español en estar nominada a nueve categorías en una sola edición. La 69.ª entrega de los premios Grammy 2027 se llevará a cabo el domingo 7 de febrero del año 2027, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

A continuación te presentamos algunas de las nominaciones más importantes:

Álbum del año

Phoebe Bridges – “Lost Weekend”

Olivia Dean – “The Art of Loving”

Ella Langley – “Dandelion”

Bruno Mars – “The Romantic”

Raye – “This Music May Contain Hope”

Olivia Rodrigo – “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”

Rosalía – “Lux (Complete Works)”

Taylor Swift – “The Life of a Showgirl”

Canción del año

Rosalía con Björk, Yves Tumor – “Berghain”

Ella Langley – “Choosin’ Texas”

Olivia Rodrigo – “The Cure”

Ariana Grande – “Hate That I Made You Love Me”

Taylor Swift – “I Knew It, I Knew You”

Olivia Dean – “Man I Need”

Bruno Mars – “Risk It All”

Raye – “Where Is My Husband!”

Grabación del año

Olivia Dean – “Man I Need”

Ella Langley – “Choosin’ Texas”

Bruno Mars – “I Just Might”

Raye – “Where Is My Husband!”

Olivia Rodrigo – “The Cure”

Rosalía con Björk, Yves Tumor – “Berghain”

Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

Tame Impala con Jennie – “Dracula”

Mejor nuevo artista

Angine de poitrine

Geese

Ella Langley

Slayyyter

Sienna Spiro

Don Toliver

Remi Wolf

The Womack Sisters

Mejor álbum de pop latino

Karol G – “No me arrepiento de sentir tanto”

Mon Laferte – “Femme Fatale”

Carín León – “Muda”

Rawayana – “¿Dónde es el after?”

Elena Rose – “Bendito verano”

Mejor canción latina

Karol G & Drake – “Ahí”

Jorge Drexler – “¿Cómo se ama?”

Ca7riel & Paco Amoroso con Sting – “Hasta Jesús tuvo un mal día”

Rosalía – “La perla”

Milo J – “Niño”

Mejor álbum de rock latino/alternativa

Ca7riel & Paco Amoroso – “Free Spirits”

Jorge Drexler – “Taracá”

Milo J – “La vida era más corta”

Juanes – “Juanesteban”

Fito Páez – “Shine”

Mejor álbum de música urbana

Rauw Alejandro – “Cosa Nuestra”: Capítulo 0”

J Balvin, Ryan Castro – “Omerta”

Ryan Castro – “Hopi Sendé”

Álvaro Díaz – “Omakase”

Feid – “El Green Print: La Saga (Disc 1) — Feid Vs Ferxxo”

Young Miko – “Do Not Disturb: “Late Checkout”

Mejor álbum de música tropical latina

Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta – “País portátil”

Luis Enrique – “El alma en clave”

Fonseca – “Antes que el tiempo se vaya”

Grupo Niche – “Más que palabras”

Carlos Vives – “El último disco Vol. 1”

Mejor álbum de música mexicana/tejana

Grupo Frontera – “Lo que me falta por llorar”

Lupita Infante – “Aunque me duela”

Mari Nobre – “La madrina”

Peso Pluma, Tito Double P – “Dinastía (Deluxe)”

Carlos Rivera – “¡Vida México!”

Mejor interpretación de música global

Rosalía, Dougie F – “Porcelana”

Shakira, Burna Boy – “Dai Dai”

Angélique Kidjo, Pharrell Williams, Quavo – “Bando (Orchestral)”

Devan Ekambaram, Susha – “Varuvaaiy”

KerreKe, Mireya Ramos, Alex E. Chávez – “Una flor en cada estrella”

Mejor video musical

Rosalía – “Berghain”

Raye – “Click Clack Symphony”

Ariana Grande – “Hate That I Made You Love Me”

Phoebe Bridgers – “Lost Boys”

Gener8ion, Yung Lean – “Storm”

Mejor interpretación de pop en solitario

Olivia Dean – “Man I Need”

Bruno Mars – “Risk It All”

Raye – “Where is my Husband!”

Olivia Rodrigo – “The Cure”

Rosalía – “Sauvignon Blanc”

Mejor interpretación pop de dúo/grupo

Lady Gaga, Doechii – “Runway”

Madonna, Sabrina Carpenter – “Bring Your Love”

Raye, Hans Zimmer – “Click Clack Symphony”

Taylor Swift, Sabrina Carpenter – “The Life of a Showgirl”

Tame Impala, Jennie – “Dracula”

Mejor interpretación de música pop asiática

Babymetal, Polyphia – “Sunset Kiss”

Bini – “Unang Kilig”

IVE – “Bang Bang”

KiiiKiii – “404 (New Era)”

Lisa: “Yes”

SB19 – “Visa”

Mejor álbum de pop vocal

Olivia Dean – “The Art of Loving”

Bruno Mars – “The Romantic”

Ariana Grande – “Petal”

Raye – “This Music May Contain Hope”

Olivia Rodrigo – “You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love”

Mejor canción de rap

Don Toliver – “E85”

Cardi B – “Errtime”

Doechii featuring SZA – “Girl, Get Up”

T.I. – “Let ’Em Know”

Yung Miami – “Spend Dat”

Mejor interpretación de rap

Baby Keem con Kendrick Lamar y Momo Boyd – “Good Flirts”

Cardi B – “Errtime”

De La Soul con Nas – “Run It Back”

T.I. – “Let ’Em Know”

Don Toliver – “Body”

Mejor interpretación country en solitario.

Vince Gill – “The Whole World”

Ella Langley – “Choosin’ Texas”

Kacey Musgraves – “Dry Spell”

Lainey Wilson – “Can’t Sit Still”

Stephen Wilson Jr. “Gary”

Mejor álbum de rock

Angine de Poitrine – “Vol. II”

Foo Fighters – “Your Favorite Toy”

Muse – “The Wow! Signal”

The Rolling Stones – “Foreign Tongues”

Jack White – “Frozen Charlotte”

Mejor interpretación de rock

Angine de Poitrine – “Sarniezz”

Phoebe Bridgers – “Lost Boys”

Geese – “Trinidad”

Olivia Rodrigo, Robert Smith – “What’s Wrong With Me”

The Rolling Stones – “In The Stars”

Mejor canción de rock

The Rolling Stones – “In The Stars”

Phoebe Bridgers – “Lost Boys”

Aerosmith, Yungblud – “My Only Angel”

Bruce Springsteen – “Streets of Minneapolis”

Geese – “Trinidad”

Olivia Rodrigo, Robert Smith – “What’s Wrong With Me”

Foo Fighters – “Your Favorite Toy”

Mejor álbum de música alternativa

Alabama Shakes – “I Must Be Dreaming”

Phoebe Bridgers – “Lost Weekend”

Charli XCX – “Music, Fashion, Film”

Geese – “Getting Killed”

Gorillaz – “The Mountain”

Rosalía – “Lux (Complete Works)”

Mejor interpretación de música alternativa

Angine de Poitrine – “Fabienk”

Phoebe Bridgers – “Kill Me”

Geese – “Au Pays du Cocaine”

Rosalía – “Reliquia”

Hayley Williams – “Showbiz”

Mejor álbum de música electrónica

Madonna – “Confessions II”

Robyn – “Sexistential”

Skrillex – “Soma”

Slayyyter – “Wor$t Girl in America”

Tame Impala – “Deadbeat”

Mejor interpretación de R&B

Beyoncé – “Morning Dew (Donk)”

Kehlani – “Out the Window”

Victoria Monét – “Let Me”

Jill Scott – “Pressha”

Tems – “What You Need”



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