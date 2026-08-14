La Academia de la Grabación está reconsiderando la nueva categoría de pop asiático tras polémica con BTS

La Academia de la Grabación está reconsiderando la nueva categoría Mejor Interpretación Pop Asiática, luego de que la popular agrupación coreana BTS anunciara que no postularán a los Grammy de este año debido a las limitaciones de la Academia y la segmentación de las regiones.

Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación, se pronunció sobre las críticas que ha recibido la incorporación de esta nueva categoría y otras categorías específicas por región.

“La organización Grammy existe para servir a todos los profesionales de la música, y parte de ello es trabajar para garantizar que ninguna voz ni comunidad sea ignorada o malinterpretada”, declaró Mason Jr.

Mason aseguró que, a pesar de las intenciones de inclusión de la academia, varios artistas no se sintieron representados con estas nuevas categorías.

“En las últimas dos semanas, nuestras numerosas conversaciones con diversas partes interesadas han dejado claro que, independientemente de nuestra intención y deseo de ser aún más inclusivos, hay algunos artistas en este ámbito que sienten que esta categoría no representa la música que tanto les cuesta crear, de la manera que ellos desean. Como músico, me tomo esto muy en serio”, dijo Mason.

De acuerdo con Billboard, la Academia de la Grabación sostuvo reuniones con músicos de géneros musicales como K-Pop, J-Pop, C-Pop e India para buscar maneras de mejorar la nueva categoría, faltando apenas una semana para la fecha límite de presentación de candidaturas a los Grammy.

Según explicó Mason, la Academia está enfocada en garantizar que los músicos se sientan reconocidos y escuchados de cara a los premios Grammy 2027.

“En los últimos seis años, la Academia ha demostrado que puede actuar con decisión y rapidez para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad musical”, dijo Mason Jr. “La dirección y la junta directiva están comprometidas a trabajar juntas para mantener el ritmo de ese progreso y garantizar que los músicos a quienes pretendemos homenajear se sientan verdaderamente reconocidos y escuchados por nuestras acciones”.

En julio de este año, BTS anunció su decisión de no participar en los premios Grammy de este año. “Espero que la música pueda ser escuchada y amada por lo que es, sin divisiones por región o idioma. Gracias a ARMY y a todos los que siempre están con nosotros”, dice.

Una de las principales críticas a la inclusión de la categoría “Mejor Interpretación Pop Asiática” es el riesgo de exclusión de los artistas asiáticos en las categorías generales como Canción, Grabación o Álbum del Año.

En aquel momento, Mason Jr. declaró estar “entristecido” al saber que BTS había decidido no participar en el proceso de los Premios Grammy este año. “Como creador musical, entiendo y respeto su decisión”. También afirmó en su declaración que “el reconocimiento en una categoría de género y el reconocimiento en la categoría general no son mutuamente excluyentes”.

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