La ciudad de Nueva York publicó un marco de actuación para respaldar a los conductores de carruajes tirados por caballos, a los mozos de cuadra y a los propietarios de licencia, a medida que la Gran Manzana avanza al fin de la industria de los carruajes tirados por los equinos.

El alcalde Zohran Mamdani expresó que el plan incluye apoyo financiero para los titulares de licencias de transporte y servicios de capacitación laboral, educación y empleo para los afectados por la transición. Se prevé que el plan de transición completo esté listo para abril del año que viene.

“Mientras la ciudad de Nueva York se prepara para poner fin a la industria de los carruajes tirados por caballos, tenemos la responsabilidad de apoyar a los trabajadores que han desarrollado sus carreras en este sector. Esta administración no los abandonará”, explicó Mamdani. “Nuestro plan de transición brindará apoyo financiero y oportunidades para nuevas carreras a través de capacitación, orientación profesional y educación. Apoyaremos a los trabajadores en cada etapa del proceso”.

Las autoridades municipales manifestaron que esperan facilitar la recompra de los permisos de transporte y que trabajarán con los empleados de carruajes de caballos y el Sindicato de Trabajadores del Transporte mientras el plan vaya agarrando cuerpo.

Asimismo, la ciudad tiene planeado lanzar un programa para los trabajadores de carruajes con el objetivo de ayudar a unos 200 trabajadores a hallar nuevos empleos.

Gestionado por LaGuardia Community College y con el apoyo del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas, el programa brindará orientación profesional, capacitación laboral, ayuda económica para la matrícula y contactos con empleadores, informó ABC 7 NY.

“LaGuardia trabajará con cada cochero y mozo de cuadra para garantizar que reciban la formación laboral necesaria para hacer la transición a nuevas carreras con salarios que les permitan mantener a sus familias”, indicó Kenneth Adams, presidente de LaGuardia Community College.

Además, el alcalde ordenó a la administración que estudiara si los carruajes eléctricos y las bicicletas eléctricas con pedaleo asistido podrían servir como alternativas en Central Park y sus alrededores.

Mamdani todavía debe firmar una ley que prohíba los paseos en carruajes tirados por caballos en la ciudad de Nueva York en un plazo de dos años.

La medida, conocida como la Ley de Romanch, fue aprobada por el Ayuntamiento el mes pasado con 40 votos a favor y 7 en contra, y ahora pasa al despacho de Mamdani.

El proyecto de ley, que lleva el nombre de un adolescente indio que perdió la vida después de que un caballo se asustara y lo lanzara de un carruaje en Central Park, tiene el apoyo del alcalde en principio.

No obstante, el alcalde declaró que quiere que se establezcan medidas de protección para los conductores y operadores de carruajes antes de que la transición entre en vigencia.

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