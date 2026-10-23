Nueva York prohibirá los carruajes de caballos en Central Park en 2028

La ciudad de Nueva York se prepara para despedirse de una de las imágenes más reconocibles de Central Park. El Concejo Municipal aprobó una ley que prohibirá los carruajes tirados por caballos a partir de junio de 2028, una decisión que pone fecha de caducidad a una actividad turística con aproximadamente 150 años de historia y que ha dividido a defensores de los animales, trabajadores y autoridades.

La iniciativa recibió 40 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones. Antes de la votación definitiva, varios concejales intentaron aplazar la prohibición hasta 2030, pero su propuesta no prosperó. El resultado marca un avance decisivo para quienes llevan años reclamando el fin de esta práctica, aunque también anticipa una disputa legal y laboral que podría prolongarse.

La muerte de un turista aceleró la prohibición

La legislación, conocida como la Ley de Romanch, lleva el nombre de Romanch Mahajan, un turista de 18 años que murió el pasado 17 de junio en un accidente relacionado con un carruaje en Central Park. Su fallecimiento, señalado como el primero mortal en la historia del sector, intensificó una discusión que llevaba casi 2 décadas sobre la seguridad de esta actividad y las condiciones en las que trabajan los caballos.

La presión de la familia del joven y de organizaciones defensoras de los animales contribuyó a colocar nuevamente el asunto en el centro de la agenda municipal. Sin embargo, la controversia no comenzó con ese accidente. En años anteriores, 2 episodios en los que caballos de carruaje se desplomaron y murieron, uno por una enfermedad y otro por intoxicación, provocaron indignación después de que las imágenes circularan ampliamente en redes sociales.

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, alcanzó un acuerdo con el alcalde Zohran Mamdani sobre el contenido de la legislación. Ahora, se espera la firma del mandatario para formalizar la medida.

El calendario contempla la suspensión inmediata de nuevas licencias para operar carruajes y el cese definitivo de la actividad en junio de 2028. La norma también incluye programas de empleo y asistencia para facilitar la transición de quienes dependen económicamente de este negocio.

Los trabajadores temen perder su sustento

Detrás de la estampa turística hay alrededor de 200 trabajadores, muchos de ellos inmigrantes o descendientes de inmigrantes, para quienes los carruajes representan su principal fuente de ingresos. Algunos han contraído deudas para adquirir licencias y construir su actividad profesional, por lo que consideran que la prohibición amenaza no solo una tradición, sino también su estabilidad económica.

Menin defendió las disposiciones laborales incluidas en la ley y recordó que la propuesta de prohibir los carruajes se remonta a 19 años atrás. Según la presidenta del Concejo, los trabajadores dispondrán de 18 meses para explorar otras oportunidades con ayuda pública. También aseguró que se establecerán garantías para evitar que los caballos terminen en mataderos.

No obstante, las explicaciones no han disipado las objeciones. El sindicato Transport Workers Alliance (TWA), que representa a empleados del sector, anunció que prepara una impugnación ante un tribunal federal. La organización sostiene que la legislación no garantiza un futuro laboral para sus afiliados y argumenta que podría contravenir disposiciones estatales y federales.

Las diferencias llegaron, incluso, al grupo que impulsó la medida. La concejala Joann Ariola retiró su apoyo a la iniciativa al considerar que los trabajadores necesitan una alternativa concreta antes de perder su capacidad de ganarse la vida.

Trump cuestiona la decisión y los animalistas la celebran

La prohibición también provocó reacciones fuera del ámbito municipal. El presidente Donald Trump, nacido en Nueva York, criticó la medida en redes sociales y cuestionó que se pusiera fin a la actividad por un solo accidente. En su mensaje, comparó el caso con los accidentes automovilísticos que ocurren en los alrededores y que no derivan en prohibiciones similares.

En el lado opuesto, las organizaciones defensoras de los animales celebraron la votación como un paso hacia el fin de una práctica que consideran perjudicial para los caballos. PETA anunció una donación de $50,000 dólares para contribuir a su jubilación, mientras que NYCLASS ha defendido su traslado a granjas de rescate donde puedan vivir fuera de la actividad turística.

El destino de los animales será una parte fundamental de la transición. Las garantías anunciadas por las autoridades buscan responder a una preocupación que ha acompañado durante años las campañas contra los carruajes respecto a qué ocurrirá con los caballos cuando ya no puedan generar ingresos para sus propietarios.

Una postal de Nueva York que desaparecerá

Si la legislación entra en vigor según lo previsto, NYC se sumará a otras ciudades estadounidenses que han restringido o prohibido los carruajes tirados por caballos, entre ellas Philadelphia, Chicago y San Antonio.

Su desaparición supondrá un cambio visible en la identidad turística de Manhattan. Para sus defensores, la medida responde a la necesidad de revisar una tradición frente a las preocupaciones por la seguridad y el bienestar animal. Para los trabajadores, en cambio, el desafío inmediato será encontrar una salida económica viable.

La votación ya estableció una fecha para el final de los carruajes. Lo que todavía está por resolverse es cómo se aplicará la prohibición, si prosperará la batalla judicial y qué alternativas tendrán tanto los empleados como los caballos. La imagen clásica de Central Park tiene los días contados, pero la discusión sobre el costo de ese cambio apenas comienza.

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