“Vamos a ir a Nueva York a masacrarlos”: terrorista acusado de planear ataque de ISIS en centro judío se declara culpable

Muhammad Shahzeb Khan, joven de 21 años también conocido como “Shahzeb Jadoon”, se declaró culpable en Nueva York de intentar cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales, delito que conlleva una pena máxima de cadena perpetua.

Khan, ciudadano paquistaní que residía en Canadá, intentó ingresar a Estados Unidos y llevar a cabo un tiroteo masivo con armas automáticas en un destacado centro judío en Brooklyn, informó un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ). Su sentencia quedó programada para el 12 de agosto.

“Khan planeó un tiroteo masivo en un centro judío en la ciudad de Nueva York, programado para coincidir con el aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre, con el objetivo explícito de matar a tantos judíos como fuera posible”, declaró el Fiscal General Adjunto para la Seguridad Nacional, John A. Eisenberg. “Khan declaró que la ciudad de Nueva York era el escenario ‘perfecto’ para su ataque debido a su gran población judía, y se jactó de que su complot podría ser el ataque de mayor envergadura en suelo estadounidense desde el 11 de septiembre. La División de Seguridad Nacional trabajará incansablemente para garantizar que terroristas como Khan enfrenten todo el peso de la ley estadounidense”.

“Muhammad Shahzeb Khan tenía la intención de venir a la ciudad de Nueva York y perpetrar un acto terrorista inspirado por ISIS contra la comunidad judía de nuestra ciudad”, declaró la comisionada de NYPD, Jessica S. Tisch, quien es judía. “NYPD, en estrecha coordinación con nuestros socios federales, logró frustrar esta peligrosa conspiración antes de que pudiera convertirse en un ataque devastador. Este caso es un ejemplo más de la sofisticada labor que realiza el NYPD para proteger a nuestras comunidades de cualquier daño, así como de nuestro compromiso inquebrantable de detener la violencia motivada por el odio”.

Según se alega en los documentos de acusación y otros expedientes públicos, aproximadamente en noviembre de 2023 Khan comenzó a realizar publicaciones en las redes sociales y a comunicarse con otras personas acerca de su apoyo al grupo terrorista Estado Islámico (ISIS); esto incluyó la distribución de videos y material literario de propaganda de esa organización.

Posteriormente comenzó a planificar ataques terroristas en los Estados Unidos en apoyo a ISIS, lo cual implicó comunicar sus planes a dos individuos que, sin que Khan lo supiera, eran agentes encubiertos. Les reveló que él y un cómplice radicado en Estados Unidos habían estado planeando perpetrar un ataque terrorista en una urbe estadounidense específica utilizando fusiles de asalto tipo AR para “atacar a los centros judíos israelíes Chabad… dispersos por toda [la Ciudad-1]”.

Khan instruyó reiteradamente a los agentes encubiertos para que consiguieran fusiles de asalto tipo AR, municiones y otros materiales necesarios para llevar a cabo los ataques, e identificó los lugares donde estos tendrían lugar. Asimismo, les comunicó que había identificado a un traficante de personas que le ayudaría a cruzar la frontera desde Canadá hacia Estados Unidos para perpetrar el ataque.

Aproximadamente en agosto de 2024 Khan cambió su objetivo a la ciudad de Nueva York, comunicando a los agentes encubiertos que la ubicación del ataque sería ahora un destacado centro religioso judío en Brooklyn. Expresó que esperaba llevar a cabo este ataque el 7 de octubre de 2024, o en una fecha cercana, día que él reconoció como el primer aniversario de los brutales y letales ataques terroristas perpetrados en Israel por la organización terrorista extranjera Hamás el 7 de octubre de 2023.

Khan dijo a los agentes encubiertos que “Nueva York es el lugar perfecto para atacar a los judíos” porque alberga la “mayor población judía de Estados Unidos” y, por consiguiente, “incluso si no atacamos un evento, podríamos acabar fácilmente con un gran número de judíos”. Declaró a los agentes encubiertos: “Vamos a ir a Nueva York para masacrarlos”, y posteriormente les envió una fotografía del área cerrada específica dentro de la ubicación donde planeaba ejecutar su ataque.

En los días siguientes Khan continuó instando a los agentes encubiertos a conseguir fusiles de asalto tipo AR, cuchillos de caza para “degollarlos” y otros pertrechos para el ataque, reiterando su deseo de llevar a cabo esta acción en apoyo al ISIS. Durante una de estas comunicaciones, Khan comentó: “Si nuestro plan tiene éxito, éste sería el mayor ataque perpetrado en suelo estadounidense desde el 11 de septiembre”.

Aproximadamente el 4 de septiembre de 2024 Khan partió desde Toronto intentando llegar a la frontera entre Estados Unidos y Canadá con la ayuda de un traficante de personas, hasta que fue interceptado y detenido Real Policía Montada de Canadá (RCMP) en la localidad Ormstown (Québec), a una distancia aproximada de 12 millas del estado Vermont (EE.UU.). En junio de 2025 fue extraditado a Nueva York.

Durante la guerra entre Hamas e Israel iniciada el 7 de octubre de 2023 hubo constantes protestas en Nueva York, siendo la ciudad con la población judía más grande fuera de Israel y además sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las medidas preventivas regulares de NYPD incluyen monitorear las redes sociales y otras comunicaciones para detectar posibles amenazas terroristas.

Casos similares

A fines del mes pasado el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el FBI abortaron un presunto complot para asesinar a Nerdeen Kiswani, una activista pro-Palestina en Hoboken (Nueva Jersey). También en marzo un juez en Brooklyn (NYC) dictaminó que un jurado anónimo decidirá el destino de Asif Merchant, paquistaní acusado de planear matar a Donald Trump cuando era candidato a la reelección en 2024.

En septiembre de 2025 Awais Chudhary, un joven aspirante a miembro de la organización terrorista extranjera ISIS que difundió propaganda extremista y planeó un apuñalamiento fallido en Queens (NYC), fue sentenciado tras denunciar al grupo terrorista en una emotiva declaración ante un juez.

También ese mes Najibullah Zazi, un inmigrante afgano que se declaró culpable de un complot en 2009 para atacar el Metro de Nueva York afirmando que había sido reclutado por Al Qaeda en Pakistán y luego testificó contra sus amigos, fue nuevamente encarcelado tras enviarles cientos de dólares a prisión, según su abogado.

En abril de 2025 Rasheedul Mowla, ciudadano estadounidense de 28 años, se declaró culpable en un tribunal federal de Brooklyn (NYC) de intentar proporcionar apoyo material o recursos al Estado Islámico (ISIS).

En febrero de ese año Mansuri Manuchekhri, residente en Brooklyn (NYC) nativo de Tayikistán, fue arrestado bajo cargos de conspirar para apoyar a ISIS y su rama en Asia Central (ISIS-K) al proporcionarles $70,000 dólares a sus seguidores en Turquía y Siria.

En junio de 2024 8 inmigrantes con presuntos vínculos con ISIS fueron arrestados después de que se llevó a cabo una investigación del FBI, ICE y DHS en Nueva York, Filadelfia y Los Ángeles. En mayo de 2024 Victoria Jacobs, también conocida como Bakhrom Talipov, fue sentenciada a 18 años de prisión después de ser hallada culpable por un jurado en Nueva York de financiar el terrorismo en Siria a través de Bitcoin.

En diciembre de 2023 Karrem Nasr, joven estadounidense residente de Nueva Jersey, fue arrestado en Kenia y traído de vuelta a Nueva York para enfrentar cargos de intento de brindar apoyo material a al-Shabaab, grupo terrorista con sede en Somalia afiliado a al-Qaeda, organización responsable de los ataques 9/11.