JPMorgan Chase informó este jueves 19 de noviembre que un ciberataque contra proveedores externos pudo dejar expuestos nombres y direcciones de correo electrónico de algunos clientes.

El banco anunció que se comunicará directamente con las personas afectadas.

Qué información pudieron consultar los atacantes

La investigación del mayor banco de Estados Unidos apunta a datos de marketing almacenados por empresas que le prestan servicios.

La información identificada hasta ahora podría incluir nombres y correos electrónicos, según explicó un portavoz a Reuters.

“Con base en nuestra investigación hasta ahora, creemos que los atacantes accedieron a ciertos datos de marketing en poder de esos proveedores, que pueden incluir algunos nombres y direcciones de correo electrónico de clientes”, declaró el representante de JPMorgan.

Los atacantes pudieron acceder a datos de clientes almacenados por proveedores externos de JPMorgan.

El banco no ha informado cuántas personas podrían estar afectadas ni qué empresas fueron atacadas, pero aseguró que notificará directamente a los clientes afectados.

El banco descarta relación con la interrupción de transacciones

El aviso sobre el ciberataque llegó después de que algunos clientes experimentaran problemas para procesar transacciones a principios de esta semana.

JPMorgan atribuyó aquella interrupción a un error de software que también afectó a otros bancos.

“No hay conexión con la interrupción del servicio que experimentaron algunos clientes a principios de esta semana”, añadió el portavoz.

Los problemas para procesar transacciones a principios de esta semana se debieron a un error de software que también afectó a otros bancos.

JPMorgan aseguró que esa falla no está relacionada con el ciberataque a sus proveedores.

Los reguladores revisaron la falla operativa

Tras la interrupción, varias entidades financieras recibieron consultas de la Oficina del Contralor de la Moneda, conocida como OCC.

Un ejecutivo del sector explicó a Reuters que el regulador buscaba evaluar las consecuencias de la falla y conocer cómo se había informado a los clientes.

Otra persona consultada señaló que el Departamento del Tesoro y la OCC comenzaron a llamar a los bancos minutos después de conocerse el problema.

Querían comprobar que estaba contenido y que no se trataba de un incidente cibernético.

Cabe señalar que la OCC realiza habitualmente comprobaciones después de episodios similares.

El ataque a los proveedores de JPMorgan se suma a otros incidentes tecnológicos recientes.

La semana pasada, una suspensión nacional de despegues de la Administración Federal de Aviación (FAA) alteró los viajes en Estados Unidos y Microsoft registró una interrupción mundial de su servicio de correo electrónico.

En octubre, la plataforma de criptomonedas Binance también sufrió un ataque de gran magnitud.

Sigue leyendo:

– Bank of America, Wells Fargo y otros grandes bancos de EE.UU. reportan fallas en sus servicios digitales

– La Administración Trump señala fallas en sistemas antiguos tras la crisis aérea en Estados Unidos

– Demócratas exigen investigar los nexos del líder de Nvidia con una supuesta espía china