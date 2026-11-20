Los latinos en Estados Unidos prevén gastar un promedio de $1,821 durante las fiestas de 2026, frente a $2,745 en 2025. La disminución de $924 puede relacionarse con el hecho de que el 71% expresa mayor preocupación por la inflación y el costo de vida, según el análisis BMO Real Financial Progress Index.

Menos decoración y viajes para preservar los regalos

Los presupuestos para reuniones bajaron de $215 a $152. La decoración tendrá el mayor recorte porcentual, ya que bajó de $147 a $56, un 62% menos. Las bebidas alcohólicas pasarán de $127 a $63, una reducción del 50%.

El gasto previsto en viajes disminuirá de $479 a $297, un 38%. Las comidas fuera de casa, de $232 a $154, un 33%, y el supermercado y los alimentos, de $613 a $413, también un 33%.

Los regalos tendrán ajustes menores. Los electrónicos pasarán de $205 a $168, una caída del 18%. La ropa, de $217 a $188, un 13%, y los juguetes y juegos, de $111 a $105, un 5%.

El 37% no ha ahorrado suficiente para viajar, frente al 26% que no había ahorrado en 2025. Solo el 33% planea destinar dinero a viajes, comparado con el 41% anterior.

La deuda llegará hasta 2027

El 56% de los latinos en Estados Unidos planea recurrir principalmente a préstamos u otras formas de crédito para pagar sus compras festivas.

Además, el 74% prevé llegar a 2027 con deudas de esta temporada todavía pendientes, frente al 59% de la población general.

Entre los latinos, el monto promedio pendiente sería de $763.

Los latinos que ya tienen deudas calculan gastar $1,695 durante las fiestas, mientras que quienes no tienen deudas prevén gastar $2,175.

El 71% espera terminar de pagar sus deudas festivas en un plazo de seis meses.

Por otra parte, el porcentaje de latinos que siente estrés por los gastos de temporada aumentó del 57% en 2025 al 60% en 2026.

“Las tradiciones de fin de año significan mucho para las familias latinas, pero mantenerse al día con los gastos de la temporada puede ser estresante”, dijo Lizzy Díaz-Ortiz, vicepresidenta de Banca Hispana/Latina de BMO.

“Hay pequeñas acciones que pueden marcar la diferencia: hable con sus seres queridos sobre el presupuesto para regalos, aparte un poco de dinero para cubrir los gastos adicionales del supermercado durante las fiestas y haga un plan para pagar las deudas de las fiestas. Eso puede ayudarle a recibir el 2027 con más confianza en sus finanzas”.

Celebrar ambas culturas también pesa

El 48% siente presión por financiar fiestas estadounidenses y tradiciones como Día de Muertos, Posadas y Reyes. La proporción llega al 62% en la generación Z y al 58% en hogares multigeneracionales.

El 46% acepta trabajos extra, frente al 35% general. Entre los jóvenes latinos, el 58% trabaja más y el 53% sacrifica ahorros a largo plazo.

Su estrés financiero alcanza el 66%, frente al 58% de 2025. El 63% siente obligación de corresponder a los regalos, comparado con el 40% de la población en general.

En hogares multigeneracionales, el 65% organiza reuniones, el 63% siente ansiedad financiera al recibir invitados y el 54% sacrifica ahorros.

La inteligencia artificial no garantiza gastar menos

Quienes usan IA para comprar prevén gastar $2,240, frente a $1,208 entre quienes no la usan.

El 47% la utiliza para comparar precios y el 45% para buscar ofertas, aunque el 46% teme excederse.

El 62% evita usarla para elegir regalos por su valor personal.

Ipsos realizó la encuesta entre el 31 de agosto y el 6 de octubre de 2026.

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