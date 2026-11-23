Las semanas cotizadas en México no pueden sumarse actualmente a los créditos del Seguro Social estadounidense para obtener una jubilación. Aunque ambos países firmaron un convenio en 2004, ese acuerdo no ha entrado en vigor.

Para quienes desarrollaron su vida laboral entre los dos países, esto significa que las aportaciones al sistema mexicano no completan los créditos que les falten para recibir una jubilación estadounidense basada en su propio trabajo.

México permanece fuera de los países con convenios de totalización vigentes con Estados Unidos.

Cuánto necesitas trabajar en Estados Unidos

El Seguro Social exige 40 créditos para acceder a la jubilación por historial laboral propio.

Como se pueden obtener hasta cuatro créditos por año, normalmente se necesitan al menos 10 años de trabajo cubierto por el programa.

Los créditos se calculan a partir de los ingresos anuales sujetos al Seguro Social.

En 2026, cada $1,890 en ganancias cubiertas permite obtener un crédito; con $7,560 se alcanza el máximo anual de cuatro.

Ganar más durante ese mismo año no permite acumular créditos adicionales por encima de ese límite.

Por ejemplo, una persona con 32 créditos estadounidenses no puede completar los ocho restantes presentando sus semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Para obtener una jubilación estadounidense por su propio historial, deberá reunir los créditos que le falten mediante trabajo cubierto y cumplir los demás requisitos.

Qué pasó con el convenio entre ambos países

Estados Unidos y México firmaron un convenio de seguridad social en Guadalajara el 29 de junio de 2004. Sin embargo, la firma no puso en marcha el reconocimiento conjunto de cotizaciones.

El acuerdo debe pasar por la revisión del Congreso estadounidense y del Senado mexicano antes de entrar en vigor.

Mientras eso no ocurra, sus disposiciones no pueden utilizarse para solicitar una pensión combinando los periodos de ambos países.

Cómo funcionan los acuerdos que sí están vigentes

Los convenios de totalización ayudan a trabajadores que dividieron su carrera entre Estados Unidos y otro país participante.

Cuando corresponde, permiten considerar periodos de cobertura de ambos sistemas para establecer el derecho a un beneficio parcial.

Entre los países con acuerdos vigentes están Canadá, Chile, España, Brasil y Uruguay.

Los créditos permanecen registrados en el país donde se obtuvieron.

Cada sistema calcula y paga el beneficio correspondiente conforme al acuerdo y a sus reglas.

Estos convenios tampoco permiten combinar periodos para obtener beneficios de Medicare o del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Qué revisar antes de planear el retiro

El primer paso es consultar el historial y la estimación de beneficios en una cuenta personal de my Social Security.

Esto permite conocer cuántos créditos se tienen y evaluar cómo los ingresos futuros podrían influir en la jubilación.

Acumular los 40 créditos determina la elegibilidad por trabajo propio; la cantidad del pago se calcula con los 35 años de mayores ingresos.

Por eso, reunir el mínimo de años trabajados no garantiza una pensión elevada.

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