NYU Langone busca un asistente médico bilingüe en español para su programa de salud escolar en Brooklyn. El empleo es de tiempo completo y ofrece un salario anual de $52,677.46.

La persona seleccionada alternará entre escuelas de Red Hook y Sunset Park.

El horario anunciado es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., aunque la clasificación del turno figura como variable.

El puesto pertenece a Family Health Centers at NYU Langone y tiene el identificador 1157739_RR00116536.

El salario base no incluye bonos, incentivos, pagos diferenciales ni otras compensaciones o prestaciones.

Qué preparación necesitan los candidatos

Para postularse se requiere diploma de preparatoria o equivalente y haber completado un programa acreditado de asistente médico.

También es obligatorio contar al momento de la contratación con una certificación de soporte vital básico, conocida como BLS, de la American Heart Association, y mantenerla vigente.

Se exige además un certificado sobre denuncia de abuso y maltrato infantil.

La experiencia de uno a dos años en atención ambulatoria es preferida. El dominio bilingüe del español forma parte de los requisitos del puesto.

Funciones clínicas y administrativas

El asistente apoyará a profesionales de salud y enfermería.

Sus tareas incluyen tomar signos vitales y medidas corporales, realizar extracciones de sangre y curaciones sencillas, acompañar pacientes y avisar cuando alguien necesite atención urgente.

También proporcionará traducción, documentará la atención, recuperará resultados de laboratorio y revisará formularios y recetas.

Utilizará Epic para programar y registrar visitas y verificará seguros médicos.

En escuelas secundarias, ayudará a evaluar la elegibilidad para beneficios de planificación familiar y completar solicitudes correspondientes.

Además, mantendrá ordenadas las áreas de atención y apoyará las labores administrativas.

Cómo enviar la solicitud

Las candidaturas deben completarse por internet mediante el portal oficial de la vacante de NYU Langone.

El proceso comienza al cargar un currículum actualizado y enviar la solicitud. Después llega una confirmación por correo electrónico.

El proceso general de contratación contempla una evaluación de talento 10 días después de postularse.

Si el candidato avanza, Recursos Humanos lo contactará por teléfono o correo para coordinar entrevistas con responsables o integrantes del equipo.

Los finalistas deberán completar una revisión de referencias profesionales antes de una posible oferta preliminar.

La incorporación incluye requisitos previos, capacitación obligatoria y orientación.

Una red de atención comunitaria

Family Health Centers at NYU Langone cuenta con ocho centros de atención primaria, 40 centros de salud escolares y clínicas dentales, cuatro guarderías y 12 centros de medicina comunitaria.

También ofrece servicios de salud conductual, VIH, dependencia de sustancias y apoyo familiar.

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