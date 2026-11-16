Familia de mexicano atropellado por ICE en Texas asegura que el incidente fue intencional

Los hermanos de Miguel Parra Hernández, un trabajador de la construcción mexicano de 48 años que lleva 34 años viviendo en Estados Unidos, afirmaron que el atropello sufrido el pasado 10 de octubre por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue “intencional” y no un accidente, según declararon en una entrevista exclusiva con la cadena CBS News.

“No fue un accidente”, señaló Carmen Parra, hermana de la víctima, en declaraciones ofrecidas a CBS News. “Los videos lo muestran todo”.

Por su parte, Rodolfo Parra relató que rompió en llanto al observar las imágenes del incidente en el que su hermano resultó con fracturas en la pierna y lesiones en la cadera. “Se puede oír a todos mis hermanos decir: ‘¡Ah, me rompiste la pierna! ¡Ah, me estás rompiendo la pierna!'”, expresó. Los familiares destacaron que Parra Hernández es un hombre “trabajador” y recalcaron: “Mi hermano no es un criminal”.

El agente del ICE involucrado, Mario Alberto Morales, fue acusado a finales de octubre por un gran jurado de Texas de un delito grave de agresión con arma mortal. En tanto, la defensa de Morales catalogó el suceso como un “accidente” y el ICE calificó el proceso legal como una “maniobra política”.

Situación de custodia y reclamos legislativos

A pesar de no contar con antecedentes penales y no ser el objetivo inicial de la operación, Parra Hernández permanece bajo custodia del ICE mientras se recupera de sus heridas. La agencia migratoria confirmó que el ciudadano mexicano se encuentra en el país de forma irregular y enfrenta un proceso de deportación.

Sus hermanos denunciaron que su estado físico y mental ha decaído gravemente bajo custodia, señalando que ha expresado pensamientos suicidas. “Dice que ya no quiere más”, indicó Carmen Parra. “Solo quiere dormirse y no despertar porque dice: ‘Ya terminé con esta vida’. Pero lo amamos”.

Ante esta situación, un grupo de legisladores demócratas liderados por la representante Lizzie Fletcher envió una carta al director interino del ICE, David Venturella, y al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. En el documento, los congresistas acusaron a la agencia de impedir que la familia y el abogado se comuniquen con el detenido y de rechazar alimentos enviados por sus allegados.

“El trato que se le está dando a un miembro de la comunidad de larga trayectoria es inaceptable y constituye una violación de sus derechos constitucionales”, manifestaron los legisladores en la misiva, donde exigieron su inmediata liberación. Hasta el momento, el ICE no ha emitido respuestas sobre el estado de salud del afectado ni sobre los señalamientos de la carta.

Detalles del incidente

Los hechos ocurrieron el 10 de octubre cuando Parra Hernández se dirigía a sus labores y fue abordado por agentes de la agencia federal. Registros de cámaras de vigilancia muestran a dos hombres intentando huir de una camioneta blanca antes de que un vehículo oficial del ICE arrollara a Parra Hernández por la espalda.

Mientras que el ICE emitió un comunicado asegurando que el trabajador se atravesó en el camino del vehículo, Sean Teare, fiscal del distrito del condado de Harris, sostuvo que el agente del ICE “condujo su vehículo de forma agresiva contra Parra Hernández”.

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