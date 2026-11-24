Las compras de Black Friday en Walmart y Best Buy tendrán plazos especiales de devolución que se extienden hasta enero de 2027. Sin embargo, la fecha límite depende de la tienda, el producto y, en Best Buy, de la membresía del comprador.

Para la mayoría de los artículos elegibles, Walmart permitirá devoluciones hasta el 31 de enero.

Best Buy establece el 15 de enero como fecha general, con más tiempo para determinadas compras de miembros Plus y Total.

Walmart dará hasta el 31 de enero

La política de temporada de Walmart cubre la mayoría de los artículos elegibles comprados en sus tiendas de Estados Unidos o en Walmart.com entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2026.

Esas compras podrán devolverse hasta el 31 de enero de 2027.

La participación de vendedores externos de Marketplace puede variar, por lo que conviene revisar quién vende y envía el producto.

Fuera de las condiciones especiales de temporada, Walmart permite devolver la mayoría de los productos durante 90 días después de la compra o recepción.

Los artículos vendidos y enviados por vendedores de Marketplace suelen tener un plazo de 30 días.

La extensión navideña tiene excepciones, entre ellas teléfonos inalámbricos, planes de protección, electrodomésticos grandes, productos Dyson y ciertos artículos de temporada o de lujo.

La mayoría de los teléfonos conserva un plazo de 14 días; los teléfonos Verizon de pospago tienen 30 días.

Best Buy fija dos fechas principales

En Best Buy, la mayoría de las compras realizadas entre el 30 de octubre y el 31 de diciembre de 2026 podrá devolverse hasta el 15 de enero de 2027.

Para miembros de My Best Buy Plus y My Best Buy Total, las compras elegibles hechas entre el 30 de octubre y el 3 de diciembre tendrán como límite el 31 de enero.

Las realizadas desde el 4 de diciembre conservarán un plazo de 60 días.

La extensión de las membresías no se aplica a productos de Marketplace.

Los dispositivos activables, como celulares y tabletas con conexión celular, generalmente deben devolverse en 14 días; los de Verizon tienen 30 días.

Las decoraciones festivas mantienen un plazo de 15 días.

También existen exclusiones para compras con contratos de terceros, como determinados planes AppleCare+.

Pueden aplicarse cargos de reposición y restricciones para productos no retornables.

Cómo revisar el plazo de tu compra

En Walmart, el historial de compras de la cuenta muestra la última fecha elegible para devolver o reemplazar un artículo.

La devolución puede iniciarse desde la aplicación o por internet, seleccionando el pedido correspondiente.

Si un producto comprado en Walmart.com llega dañado o defectuoso, puede calificar para reembolso o reemplazo y, según el caso, devolverse por correo o en una tienda.

Conserva el recibo y el empaque del fabricante. Antes de comprar, revisa las condiciones específicas del artículo: una fecha general de enero no garantiza que todos los productos puedan devolverse hasta entonces.

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