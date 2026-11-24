El costo de preparar una cena de Acción de Gracias para 10 personas bajó en Nueva York, aunque algunos alimentos siguen encareciendo la celebración. El promedio estatal llegó a $59.59 en 2026, una reducción de $6.47 frente al año pasado, según la American Farm Bureau Federation (AFBF) y la New York Farm Bureau. A nivel nacional, en cambio, la misma cena aumentó 6%, hasta $58.63.

La diferencia se refleja también en la región noreste del país, que registró el costo más alto de una cena ampliada para 10 personas: $86.62, frente a $76.91 en el sur, la región más económica.

Para las familias en Nueva York y Nueva Jersey, el presupuesto no depende únicamente del pavo. Los acompañamientos, las bebidas y los invitados adicionales pueden elevar la factura para la celebración del jueves 26 de noviembre.

El costo del pavo baja de precio en Nueva York, pero sube a nivel nacional

El pavo es el elemento central de la cena de Thanksgiving y también una de las principales preocupaciones para los consumidores. A nivel nacional, un ave congelada de 16 libras cuesta $23.68 en promedio, equivalente a $1.48 por libra, es decir, un aumento de 10% respecto a 2025.

Sin embargo, en Nueva York, la tendencia fue distinta. La New York Farm Bureau reportó que el precio promedio de un pavo de 16 libras bajó 23%, hasta $21.86, o $1.37 por libra.

Con esta reducción, el costo de la cena clásica en el estado descendió 9.8% respecto a 2025. Sin embargo, el ahorro depende de las ofertas disponibles en cada supermercado y del momento en que se realice la compra.

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¿Cuánto cuesta preparar la cena de Thanksgiving?

La encuesta de la AFBF estima un menú tradicional para 10 personas que incluye pavo, relleno, puré de papas, arvejas, panecillos, arándanos, crema batida y tarta de calabaza.

Estas son algunas de las cifras principales de 2026 según la encuesta de la AFBF:

Cena clásica para 10 en EE.UU.: $58.63

Cena clásica para 10 en Nueva York: $59.59

Cena ampliada para 10 en el noreste: $86.62

Pavo de 16 libras en EE.UU.: $23.68

Pavo de 16 libras en Nueva York: $21.86

La cena clásica tiene un costo promedio aproximado de $5.96 por persona en Nueva York. Si se agregan productos como jamón, papas russet y ejotes, el costo puede acercarse al promedio regional ampliado.

Arándanos, leche y pan también encarecen la celebración

El aumento nacional no se explica únicamente por el precio del pavo. Según la encuesta, los arándanos subieron casi 9%, la leche entera aumentó 8.6% y los panecillos registraron un incremento de 7%.

Otros productos, sin embargo, bajaron de precio. Entre ellos figuran las bandejas de verduras, las arvejas, las masas congeladas para tartas y la crema batida. La organización atribuyó parte de estas reducciones a menores precios del trigo y la recuperación de algunos cultivos.

Faith Parum, economista adjunta principal de la AFBF, explicó que los mayores costos del diésel y la escasez de trabajadores agrícolas han encarecido el traslado de los alimentos desde las granjas hasta los consumidores.

Algunas familias buscan alternativas al menú tradicional

El precio de los alimentos también está modificando las preferencias de los consumidores. Una encuesta de Inspired Taste citada por amNewYork encontró que 86% de los neoyorquinos quiere probar una comida festiva no tradicional y que 40% mencionó el costo de los alimentos como una razón para dejar de preparar pavo.

Joanne Gallagher, cofundadora de Inspired Taste, señaló que la pasta y la lasaña figuran entre las alternativas consideradas por los hogares. Una lasaña de carne y salchicha, por ejemplo, puede prepararse con anticipación y hornearse cuando lleguen los invitados.

John Di Leonardo, presidente y director ejecutivo de Humane Long Island, también recomendó considerar ingredientes como legumbres, arroz, papas y frutas y verduras de temporada para reducir el gasto.

Cómo ahorrar antes del jueves 26 de noviembre

Si todavía no haces tus compras, estas medidas pueden ayudarte a controlar tu presupuesto:

Compara el precio por libra: un pavo más grande no necesariamente representa un mejor precio

un pavo más grande no necesariamente representa un mejor precio Compra anticipadamente: adquiere productos no perecederos, como arroz, frijoles, especias y bebidas

adquiere productos no perecederos, como arroz, frijoles, especias y bebidas Divide los gastos: acuerda con familiares y amigos quién llevará los acompañamientos, postres y bebidas

acuerda con familiares y amigos quién llevará los acompañamientos, postres y bebidas Sustituye ingredientes: utiliza verduras y productos de temporada en lugar de alimentos más costosos

utiliza verduras y productos de temporada en lugar de alimentos más costosos Busca ayuda alimentaria: organizaciones comunitarias ofrecen comidas y despensas gratuitas en Nueva York

Si necesitas apoyo para completar tu compra, también puedes consultar los recursos de asistencia alimentaria disponibles en la ciudad.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el costo de la cena para Thanksgiving

¿Cuánto cuesta una cena de Acción de Gracias para 10 personas en Nueva York?

El promedio estatal es de $59.59, aproximadamente $5.96 por persona, según la New York Farm Bureau.

¿El pavo está más caro en 2026?

A nivel nacional, sí. Un pavo congelado de 16 libras cuesta $23.68, un aumento de 10%. En Nueva York, el precio promedio bajó 23%, hasta $21.86.

¿Qué región tiene la cena más cara?

El noreste registró el costo más alto de la cena ampliada para 10 personas, con un promedio de $86.62.

¿Qué alimentos subieron de precio además del pavo?

Los arándanos aumentaron casi 9%, la leche entera 8.6% y los panecillos 7%.

¿Cómo puedo gastar menos en Thanksgiving?

Compara precios por libra, aprovecha las ofertas, divide los gastos entre los invitados y considera alternativas económicas para el plato principal.

Conclusión

La cena de Thanksgiving de 2026 presenta una diferencia interesante de costos: Nueva York registra un descenso en el precio del menú tradicional, pero varios alimentos presionan el presupuesto nacional. Ante este escenario, planificar las compras, comparar precios y compartir los gastos permitirá celebrar sin comprometer las finanzas familiares antes de diciembre.

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