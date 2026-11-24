Después de que Thanos dejó a los superhéroes al borde de una derrota irreparable, parecía difícil encontrar a un villano más complicado de vencer. Parece ser el caso del Doctor Doom, que en la nueva película ‘Avengers: Doomsday’ se perfila como una amenaza capaz de cambiar el futuro del Universi Cinematográfico de Marvel.

Ya fue lanzado el tráiler final de la película, que se estrena oficialmente el 18 de diciembre en Estados Unidos, y hay dos elementos a analizar por separado para determinar si alguno o varios de los vengadores están en peligro de muerte.

Los avances oficiales y los antecedentes de los cómics de Marvel, ya que permiten identificar qué personajes podrían estar en mayor peligro. Aunque cabe aclarar que sus historias en papel no determinan necesariamente lo que sucederá en el cine.

El avance final ofrece nuevas pistas sobre la dimensión del conflicto. Una de las escenas más importantes muestra a Steve Rogers (Chris Evans) viviendo con Peggy Carter (Hayley Atwell) y su hijo, hasta que los integrantes de los Cuatro Fantásticos llegan para buscarlo.

La secuencia sugiere que las decisiones tomadas por Steve al final de ‘Avengers: Endgame’ tendrán consecuencias para el multiverso. También se observa a Thor (Chris Hemsworth) intentando reunir a los distintos equipos de héroes, mientras los X-Men, los Vengadores y los Cuatro Fantásticos se preparan para enfrentar a Doom y a un ejército de Centinelas.

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Los superhéroes que podrían morir en ‘Avengers: Doomsday’

Aunque Marvel no ha confirmado ninguna baja, hay varios personajes que, por sus antecedentes en los cómics y su situación dentro de la historia cinematográfica, podrían correr peligro.

1. Thor

Es uno de los candidatos que más aparecen en las predicciones de los aficionados. Su condición de integrante de los Vengadores originales y su enfrentamiento contra una amenaza como Doom podrían convertirlo en protagonista de un sacrificio importante.

Además, el tráiler final lo presenta como uno de los líderes de la resistencia. Una eventual muerte tendría un peso emocional considerable.

2. Steve Rogers

Su regreso es uno de los acontecimientos centrales de la película. Después de conseguir una vida junto a Peggy Carter, Steve vuelve a involucrarse en una amenaza que puede destruir distintos universos.

Precisamente porque tiene una familia y una vida que proteger, algunos seguidores consideran que podría protagonizar un sacrificio heroico. Sin embargo, el tráiler también puede estar preparando una nueva etapa para el personaje.

3. Bucky Barnes

El Soldado del Invierno también aparece entre los personajes que podrían tener un destino complicado. Su historia está estrechamente relacionada con Steve Rogers y Sam Wilson, y el nuevo avance muestra el emotivo reencuentro con sus antiguos compañeros.

Una muerte de Bucky tendría consecuencias importantes para los Nuevos Vengadores y ofrecería un momento dramático para la película.

4. Loki

El personaje interpretado por Tom Hiddleston tiene una relación directa con los acontecimientos del multiverso después de los sucesos de su propia serie. Su conocimiento de las distintas líneas temporales podría convertirlo en una pieza fundamental para detener a Doom.

Su participación también lo expone a una amenaza de dimensiones cósmicas. No obstante, Marvel todavía no ha mostrado ninguna escena que confirme un desenlace fatal.

5. Alguno de los X-Men

El regreso de personajes como Cíclope, Magneto, Charles Xavier, Bestia y Mística abre otra posibilidad: que algunos héroes de los antiguos universos cinematográficos no sobrevivan al choque multiversal.

La presencia de los Centinelas y las escenas de combate sugieren que los X-Men tendrán que enfrentarse a una amenaza considerable. Sin embargo, tampoco hay indicios oficiales de quién podría morir.

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