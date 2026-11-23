La compañía Walt Disney confirmó que, a partir de diciembre de 2026, las plataformas de Disney+ y Hulu en Estados Unidos le ofrecerán a los suscriptores una experiencia unificada.

La decisión fue mencionada en un informe financiero de Walt Disney, correspondiente al cuatro trimestre fiscal. También explicó que el proceso de unificación de ambas aplicaciones está prácticamente terminado. En definitiva: Hulu funcionará a través de Disney+.

Esto significa que los usuarios elegibles podrán consultar y reproducir contenido de ambas plataformas desde una misma aplicación, sin necesidad de cambiar constantemente de servicio.

Hasta ahora, Disney ya permitía acceder a determinados títulos de Hulu desde Disney+, pero la integración tenía limitaciones. La actualización prevista para diciembre incorporará funciones que todavía faltaban, entre ellas televisión en vivo y determinadas opciones premium.

Lee también: Daddy Yankee en Coachella 2027: ¿qué esperar del show del “Big Boss” con su nueva faceta cristiana?

¿Qué deben hacer quienes tienen una suscripción de Hulu?

Los clientes que pagan Hulu por separado no necesariamente tendrán que contratar un nuevo paquete o cambiar de plan para aprovechar el contenido elegible dentro de Disney+.

Según la información oficial de Disney, los suscriptores que cumplan los requisitos pueden ingresar a Disney+ utilizando las mismas credenciales de MyDisney asociadas a su cuenta de Hulu. También pueden vincular sus perfiles para trasladar buena parte de su historial de reproducción, recomendaciones y títulos guardados.

Para hacerlo, deben abrir Disney+, iniciar sesión con el correo electrónico asociado a Hulu y seguir las instrucciones para vincular el perfil cuando aparezca la opción.

Sin embargo, cabe aclarar que tener una suscripción independiente de Hulu no significa obtener acceso completo al catálogo de Disney+. Para disfrutar de toda la programación de ambas plataformas se necesita un plan que incluya los dos servicios.

¿Desaparecerá la aplicación de Hulu en diciembre?

La empresa todavía no ha comunicado cuándo dejará de funcionar la aplicación independiente de Hulu ni ha confirmado que los suscriptores deban cancelar sus planes actuales.

De hecho, la información publicada en el centro de ayuda de Hulu señala que sus suscripciones continuarán disponibles y que los clientes podrán seguir utilizando la aplicación y el sitio web del servicio. Lo que sí parece estar claro es que, en un futuro, la app de Hulu podría volverse obsoleta.

Por ahora, quienes pagan Hulu pueden mantener su cuenta y consultar el contenido disponible mediante los canales habituales. La integración con Disney+ no implica una cancelación automática ni exige que todos los usuarios cambien de suscripción.

Te puede interesar:

· Jennifer López habló abiertamente sobre el fracaso de sus cuatro matrimonios

· Televisión y palomitas: ¿Qué ver en Prime Video durante Thanksgiving?

· “Lux” de Rosalía es de los grandes favoritos a llevarse el Grammy anglosajón como mejor álbum del año