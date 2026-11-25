Un niño de apenas 4 años murió y otras 2 personas resultaron heridas tras un incendio que consumió una vivienda familiar el martes por la tarde en Union Township, Nueva Jersey, cerca de Newark. El menor fue localizado por los bomberos en una habitación trasera de la casa, en medio de condiciones extremas de calor y llamas que avanzaban por el inmueble.

El siniestro movilizó a los equipos de emergencia hasta una casa ubicada en el 1129 de Liberty Avenue, donde los bomberos encontraron un escenario complicado desde su llegada. Las llamas salían con intensidad de la parte delantera de la propiedad, mientras los residentes que habían conseguido salir alertaban de que un niño permanecía desaparecido en el interior.

De acuerdo con Raul Malave III, funcionario del Departamento de Bomberos de Union, los equipos ingresaron a la vivienda para buscar al menor. La operación se desarrolló bajo condiciones de riesgo debido a la intensidad del fuego y al avance de las llamas.

Los bomberos finalmente encontraron al niño en una habitación situada en la parte trasera de la casa. Fue trasladado de urgencia a un hospital en estado crítico, pero posteriormente falleció, confirmaron las autoridades.

2 personas más fueron hospitalizadas tras el incendio

Además de la víctima mortal, un niño de 12 años y una mujer de 39 años sufrieron lesiones durante el incidente. Ambos fueron trasladados a centros hospitalarios para recibir atención médica.

Las autoridades indicaron que las heridas de los 2 sobrevivientes no ponían en peligro sus vidas. Ningún integrante del Departamento de Bomberos resultó lesionado durante las labores para controlar el incendio y buscar al menor.

El fuego fue clasificado como un incendio de 2 alarmas, una denominación que implica el despliegue de recursos adicionales para atender una emergencia de mayor magnitud.

Por ahora, las autoridades no han informado qué provocó el inicio de las llamas ni han ofrecido detalles sobre las circunstancias que permitieron que el fuego se propagara con tanta intensidad por la vivienda.

La investigación continúa para establecer el origen del siniestro y determinar qué ocurrió antes de que los equipos de emergencia llegaran al lugar.

Otro incendio causó daños en varios negocios de Union Township

La emergencia residencial no fue el único incendio de consideración registrado en Union Township durante el martes. Horas antes, otro siniestro afectó una zona comercial de la localidad y provocó daños en al menos 7 establecimientos.

La alcaldesa Patricia Guerra-Fraizer informó que el fuego se registró en Stuyvesant Avenue, cerca de Axton Avenue, y alcanzó varios negocios de la zona.

Entre los establecimientos afectados se encuentran Here’s the Story Bookstore, una librería local, y Conca D’Oro Bakery, una panadería. Las autoridades señalaron que al menos siete comercios sufrieron daños como consecuencia del incendio.

La coincidencia de ambos incidentes convirtió el martes en una jornada especialmente complicada para los servicios de emergencia y la comunidad de Union Township, una localidad del condado de Union situada a poca distancia de Newark.

Aunque los incendios ocurrieron en distintos puntos y no se ha establecido ninguna relación entre ellos, ambos dejaron importantes consecuencias para los residentes y comerciantes.

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