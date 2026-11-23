El aumento de incendios relacionados con baterías de iones de litio encendió las alarmas en Nueva York. Ante el incremento de víctimas mortales y siniestros registrados durante 2026, el Concejo Municipal revisó las medidas para impedir que las baterías y bicicletas eléctricas sin certificación de seguridad lleguen a los consumidores, además de reforzar la prevención en edificios residenciales.

Durante una audiencia conjunta celebrada el viernes, integrantes del Concejo analizaron los riesgos asociados con estos dispositivos y escucharon los testimonios de representantes del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), el Departamento de Edificios (DOB) y el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD).

Las cifras presentadas por las autoridades reflejan una tendencia preocupante. Hasta el 16 de noviembre, el FDNY había investigado 423 incendios vinculados con baterías de iones de litio, frente a los 252 registrados durante el mismo periodo de 2025.

El balance de víctimas también muestra un incremento considerable: 9 personas han muerto este año por incendios relacionados con estas baterías, mientras que en el mismo periodo del año anterior se había contabilizado una víctima mortal. Una de las 9 personas fallecidas sucumbió a las lesiones que sufrió durante un incendio ocurrido en 2023.

Además, el FDNY reportó que 70 personas resultaron heridas por estos siniestros durante 2026, una situación que mantiene bajo presión a las autoridades encargadas de la seguridad pública.

Los incendios por baterías de litio también afectan a los camiones de basura

El peligro no se limita a los apartamentos o establecimientos donde se almacenan bicicletas eléctricas. Durante la audiencia, Daniel Flynn, primer comisionado adjunto del FDNY, advirtió que algunos incendios se han originado en espacios inesperados, particularmente en los vehículos encargados de recoger los residuos.

“100 de estos incendios ocurrieron este año en el sistema de recolección de residuos, específicamente en la parte trasera de los camiones de basura”, explicó el funcionario, en declaraciones recogidas por Spectrum Noticias.

La advertencia pone sobre la mesa otro problema: desechar incorrectamente una batería de iones de litio puede convertir un camión recolector en escenario de un incendio, con consecuencias para los trabajadores y las comunidades.

La preocupación también está relacionada con 2 tragedias recientes en la ciudad. Un incendio en Sunset Park, Brooklyn, dejó 6 personas muertas y 9 heridas. Los investigadores todavía trabajan para establecer el origen del siniestro.

A finales de octubre, otro incendio relacionado con una batería de bicicleta eléctrica en un complejo residencial de El Bronx provocó la muerte de 4 integrantes de una familia, entre ellos un niño de 11 años.

Ante este panorama, la concejal Susan Zhuang, representante de parte de Sunset Park, pidió que la administración municipal destine más recursos a las estrategias de prevención.

“Debemos presionar a la administración para que destine más recursos a las tareas de prevención”, sostuvo.

Concejo propone clausurar tiendas que vendan baterías no certificadas

Entre las iniciativas discutidas figura una propuesta legislativa que busca endurecer las consecuencias para los establecimientos que comercialicen bicicletas eléctricas o baterías sin las certificaciones correspondientes.

De acuerdo con la iniciativa impulsada por Zhuang, una tienda sorprendida vendiendo estos productos sin certificación en 2 ocasiones dentro de un periodo de 2 años podría enfrentar el cierre obligatorio.

La intención es intervenir en los puntos de venta antes de que los dispositivos lleguen a los hogares y se conviertan en un riesgo para sus propietarios y vecinos.

Otra propuesta contempla imponer multas a los dueños de bicicletas eléctricas o baterías que no cuenten con certificación. Sin embargo, esta posibilidad generó reservas entre los responsables del FDNY.

La comisionada de Bomberos, Lillian Bonsignore, advirtió que muchos consumidores desconocen si los dispositivos que poseen cumplen con los requisitos de seguridad.

“Muchas personas poseen estos dispositivos sin siquiera saber que no están certificados”, señaló. También expresó preocupación por la posibilidad de castigar a ciudadanos que adquirieron estos productos sin conocer sus características técnicas, mediante sanciones civiles o incluso cargos penales.

Bonsignore aseguró que el FDNY trabajará con los integrantes del Concejo Municipal para desarrollar una normativa que permita atender el problema sin penalizar injustamente a los usuarios.

Nueva York busca recuperar programas de prevención

La audiencia también puso en discusión la continuidad de las estrategias municipales que ya habían sido implementadas para reducir los riesgos de las baterías de litio.

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, recordó la Ley Local 131 de 2023, que ordenó a la administración establecer un programa de intercambio de baterías de iones de litio.

Después de su aprobación, la administración municipal destinó $2 millones de dólares para reemplazar más de 200 baterías defectuosas mediante un programa gestionado por el Departamento de Transporte (DOT). La iniciativa funcionó durante un año, en 2025, y posteriormente fue suspendida.

Menin consideró necesario recuperar y ampliar las estrategias que demostraron utilidad, especialmente ante el crecimiento de los incendios y las pérdidas humanas.

Por su parte, Bonsignore insistió en que la supervisión debe concentrarse en los establecimientos que comercializan baterías no certificadas, sin dejar de lado las campañas informativas.

“En última instancia, todo se reduce a la educación y la colaboración en todas las comunidades y en diversos idiomas, para que podamos mantenernos todos a salvo”, afirmó.

Mientras el Concejo Municipal trabaja en posibles cambios legislativos, las autoridades buscan cerrar una brecha de seguridad que afecta tanto a los repartidores y trabajadores que dependen de las bicicletas eléctricas como a los residentes de edificios de Nueva York.

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