Shein acordó pagar $100 millones para compensar a consumidores estadounidenses tras acusaciones de incumplir promesas de entrega, ocultar reseñas negativas y dificultar la solución de problemas con las compras.

El acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), anunciado el martes 24 de noviembre, también contempla cambios en la atención al cliente y en la publicidad de la empresa.

La orden propuesta requiere la aprobación y firma de un juez federal para adquirir fuerza legal.

Pedidos atrasados y dificultades para reclamar

La FTC acusa a la compañía de promocionar envíos rápidos y confiables mientras decenas de miles de consumidores reportaban entregas con días, semanas o meses de retraso. Algunos compradores nunca recibieron sus pedidos.

Según la agencia, Shein tampoco proporcionaba actualizaciones adecuadas sobre los envíos ni ayudaba eficazmente a localizar paquetes atrasados o extraviados.

Aunque la empresa envía cerca de un millón de paquetes diarios a Estados Unidos, en septiembre de 2025 tenía únicamente cinco agentes para atender consultas telefónicas de consumidores estadounidenses.

Además, no publicaba en su sitio un número para comunicarse con ellos.

“Shein atrajo a los consumidores con promesas de ropa asequible, entrega rápida y el uso de proveedores que obtuvieron calificaciones superiores al promedio en estándares relacionados con el trabajo infantil y forzoso, entre otras afirmaciones”, declaró Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC.

“En realidad, la empresa engañó a millones de consumidores sobre sus productos, sus proveedores y la autenticidad de las reseñas de sus clientes. Shein agravó aún más el daño a los consumidores al hacer extraordinariamente difícil obtener atención al cliente”, añadió.

Reseñas y origen de los materiales

La investigación también apunta a la supresión de comentarios desfavorables.

La FTC sostiene que Shein publicaba opiniones positivas mientras ocultaba o eliminaba reseñas de clientes que criticaban o devolvían productos.

Otro señalamiento involucra la línea evoluSHEIN.

La empresa anunciaba proveedores con evaluaciones superiores al promedio en auditorías destinadas a prevenir trabajo infantil y forzoso, pero no presentó una sola auditoría que respaldara esas afirmaciones, según la agencia.

Asimismo, algodón promocionado como cultivado en Estados Unidos procedía de China, mientras que en otros productos no pudo identificarse el país de origen.

Qué cambiaría y qué responde Shein

Los $100 millones serán entregados a la FTC para proporcionar compensaciones a consumidores perjudicados.

La orden propuesta impediría hacer afirmaciones engañosas sobre entregas, suprimir reseñas negativas y ofrecer información falsa sobre proveedores o trazabilidad.

También exigiría atención al cliente adecuada.

Un portavoz de Shein dijo a CBS News que el acuerdo no constituye una admisión de responsabilidad, y seguimos discrepando con aspectos de la caracterización que hace la FTC de nuestro negocio y nuestras prácticas de cumplimiento.

La compañía, con sede en Singapur, ha ganado clientes estadounidenses con prendas de bajo precio y entregas rápidas.

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