Las ofertas del Black Friday pueden ayudarte a ahorrar, pero también son un momento de alto riesgo para acumular gastos inesperados si no revisas las condiciones de compra.

Por ello, para evitar que la gente inicie el año con una deuda acumulada, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, advirtió que muchos estafadores aprovechan la temporada para difundir descuentos engañosos, correos de phishing y cargos ocultos que pueden eliminar el ahorro prometido.

En general, la funcionaria recomienda acciones sencillas para cuidar tu dinero: comparar el precio final, revisar las condiciones de pago y evitar compras impulsivas. Una oferta aparentemente atractiva puede terminar costando más al agregarle otros cargos como los gastos de envío, las suscripciones o las cuotas de financiamiento.

Lo que realmente puede afectar tu bolsillo

La funcionaria advirtió que algunos comercios compensan los descuentos que ofrecen aplicando otros cargos como tarifas de entrega, procesamiento o suscripción. Por eso, antes de pagar, debes revisar el costo total, una vez que ya se le aplican impuestos y otros cargos adicionales.

También alertó sobre la llamada tarificación de vigilancia, una práctica mediante la cual algunos comercios pueden utilizar datos personales para establecer precios individualizados.

Para detectar estas diferencias, James recomienda comparar precios en varias plataformas y consultar los productos desde ventanas privadas o de incógnito. Si tienes una cuenta de fidelidad, revisa también el precio después de cerrar sesión.

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Cinco pasos para comprar mejor en Black Friday

El Departamento de Protección del Consumidor y Trabajadores de la Ciudad de Nueva York (DCWP) y la fiscal general han publicado varias recomendaciones para proteger el dinero durante la temporada de descuentos:

Establece un presupuesto: prepara una lista de compras y fija un límite de gasto antes de entrar a una tienda o abrir una aplicación

prepara una lista de compras y fija un límite de gasto antes de entrar a una tienda o abrir una aplicación Compara al menos tres precios: revisa diferentes comercios y, cuando sea posible, consulta el historial del producto. Los precios tachados no siempre representan un descuento real

revisa diferentes comercios y, cuando sea posible, consulta el historial del producto. Los precios tachados no siempre representan un descuento real Calcula el costo final: incluye impuestos, envío, procesamiento y cualquier cuota adicional

incluye impuestos, envío, procesamiento y cualquier cuota adicional Evita las compras impulsivas: si un producto no estaba en tu lista, déjalo en el carrito durante 24 horas antes de decidir

si un producto no estaba en tu lista, déjalo en el carrito durante 24 horas antes de decidir Conserva los comprobantes: guarda recibos y confirmaciones, y revisa tus estados de cuenta para identificar cargos no autorizados

Cuidado si piensas comprar ahora y pagar después

Las opciones de compra ahora, paga después (BNPL), permiten dividir el costo de un producto en varios pagos, pero el precio final puede aumentar porque se le aplican intereses, comisiones y cargos por retraso.

La fiscal general advierte que algunos préstamos de este tipo cobran intereses incluso cuando el consumidor paga puntualmente. Además, los atrasos pueden reportarse a las agencias de crédito.

Antes de aceptar estas condiciones, revisa el calendario de pagos, las tasas de interés y las consecuencias de no cubrir una cuota. No confundas pagos pequeños con una compra que realmente puedes permitirte.

Devoluciones: revisa las condiciones antes de pagar

En la Ciudad de Nueva York, si un comercio no publica su política de reembolso, puedes devolver un artículo sin usar dentro de 30 días y recibir efectivo o crédito.

Los establecimientos también deben entregar un recibo por compras superiores a $20 y, si el consumidor lo solicita, por operaciones de entre $5 y $20.

Antes de comprar, verifica los plazos de devolución, los posibles cargos de reposición y quién cubre el envío de regreso. Estas condiciones determinan si un descuento sigue siendo conveniente después de las fiestas.

Cómo reconocer ofertas engañosas y evitar estafas

Letitia Jame también advierte el riesgo de hacer caso a correos electrónicos que prometen ofertas exclusivas, tarjetas de regalo gratuitas o descuentos extraordinarios porque pueden ser intentos de phishing.

Para reducir riesgos, sigue estas recomendaciones:

Compra en sitios conocidos y verifica que la dirección web sea legítima

Evita abrir enlaces o archivos adjuntos de remitentes desconocidos

Escribe directamente la dirección del comercio en el navegador

No ingreses información bancaria o personal cuando utilices redes Wi-Fi públicas

Si compras en establecimientos físicos de Nueva York, recuerda que el precio cobrado debe coincidir con el más bajo anunciado, escrito, publicado o marcado. Las tiendas también deben alcanzar al menos un 98% de precisión en las inspecciones de precios realizadas por las autoridades de Weights and Measures.

Si detectas un cobro superior al precio anunciado, puedes presentar una queja ante la Oficina del Fiscal General de Nueva York (OAG). También puedes denunciar cargos indebidos o prácticas engañosas.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre cómo hacer compras en Black Friday sin gastar de más

¿Cómo sé si un descuento del Black Friday es real?

Compara el precio final en varias tiendas, revisa el historial del producto y verifica los cargos de envío, procesamiento y suscripción.

¿Conviene utilizar promociones en compra ahora y paga después?

Solo si conoces los intereses, las comisiones y las fechas de pago. Algunos planes cobran intereses incluso cuando pagas puntualmente.

¿Puedo devolver un producto si la tienda no publica su política?

En la Ciudad de Nueva York, puedes devolver un artículo sin usar dentro de 30 días y recibir efectivo o crédito.

¿Dónde puedo denunciar una estafa de compras?

Puedes presentar una queja ante la OAG o llamar al 1-800-771-7755. También puedes reportar fraudes ante la FTC, en ReportFraud.ftc.gov o al 877-FTC-HELP (382-4357).

¿Cómo evito las compras impulsivas?

Define un presupuesto, prepara una lista y espera 24 horas antes de comprar productos que no tenías contemplados.

Protege tu presupuesto durante el Black Friday

El Black Friday puede representar una oportunidad de ahorro, siempre que compares precios y revises las condiciones de cada oferta. Un descuento no es conveniente si implica cargos ocultos, una suscripción innecesaria o una deuda que compromete tus gastos básicos.

Antes de confirmar una compra, revisa el total, conserva los recibos y evita tomar decisiones bajo presión. Ahorrar también significa saber cuándo no comprar.

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