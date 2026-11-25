Las familias que no pueden cubrir su cena de Thanksgiving tienen opciones para conseguir alimentos gratuitos en Nueva York. Más de 550 despensas y cocinas comunitarias ofrecen asistencia durante una emergencia alimentaria, mientras que algunas organizaciones ya realizaron distribuciones especiales de alimentos antes del feriado.

También hay programas que pueden ayudar a cubrir las necesidades de alimentación durante todo el año.

Dónde conseguir comidas gratis en Thanksgiving

La oficina de la senadora estatal Liz Krueger publicó el 20 de noviembre una guía con comidas comunitarias en Manhattan para la semana de Acción de Gracias. Algunos lugares requieren reservación, por lo que conviene llamar antes de acudir.

Miércoles 25 de noviembre: New York Common Pantry ofrecerá un almuerzo para sentarse de 1:30 p. m. a 3:30 p. m. en 8 East 109th Street. Para reservar, llama al 917-720-9712

New York Common Pantry ofrecerá un almuerzo para sentarse de en 8 East 109th Street. Para reservar, llama al Jueves 26 de noviembre: The Bowery Mission servirá desayuno de 8:00 a. m. a 9:00 a. m. , almuerzo de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. y cena desde las 5:30 p. m. en 227 Bowery

The Bowery Mission servirá desayuno de , almuerzo de y cena desde las en 227 Bowery Jueves 26 de noviembre: Goddard Riverside ofrecerá una comida de Thanksgiving de 12:00 p. m. a 3:00 p. m. en 593 Columbus Avenue

Goddard Riverside ofrecerá una comida de Thanksgiving de en 593 Columbus Avenue Miércoles 25 de noviembre: Church of the Epiphany tendrá su cena habitual de 6:00 p. m. a 7:30 p. m. en 351 East 74th Street

“Mi oficina ha recibido muchas llamadas preguntando por programas de comidas específicos para Thanksgiving”, escribió Krueger en su guía. Puedes consultar los detalles en la página de recursos alimentarios de la senadora.

Despensas de alimentos gratuitas en NYC

Si necesitas alimentos para varios días y no puedes asistir a una cena comunitaria, las despensas pueden proporcionarte productos no perecederos, frutas, verduras y otros artículos básicos.

La Ciudad de Nueva York informa que cuenta con más de 550 despensas y cocinas comunitarias para personas que enfrentan una emergencia alimentaria. Puedes localizar los puntos de distribución por código postal o barrio en FoodHelp.nyc.

También puedes llamar al 311 y solicitar información sobre “food pantries” o “emergency food assistance”. Antes de desplazarte, confirma los horarios, los días de reparto y si la organización solicita algún documento. Los requisitos pueden variar de un lugar a otro.

Distribuciones de pavos y alimentos en Nueva York

Además de las comidas comunitarias, algunas organizaciones repartieron pavos, proteínas, productos frescos y artículos para preparar la cena antes del feriado. The Campaign Against Hunger realizó distribuciones en cuatro puntos de Brooklyn y Queens entre el 17 y el 23 de noviembre de 2026, entre ellos Brooklyn SuperPantry, Far Rockaway y Marlboro/NYCHA, además de una entrega en colaboración con el asambleísta Brian Cunningham, entre el 17 y el 23 de noviembre.

“Las familias recibieron una combinación de artículos esenciales para las fiestas, como pavos o opciones de proteína, productos frescos, ingredientes culturalmente relevantes, alimentos de despensa no perecederos y artículos adicionales de temporada”, informó la organización.

Ayuda con SNAP y WIC para comprar alimentos

Si necesitas apoyo más allá de la festividad, revisa si puedes acceder a SNAP, el programa federal que proporciona asistencia para comprar alimentos mediante una tarjeta de débito aceptada en supermercados y otros comercios autorizados.

En Nueva York puedes solicitar SNAP en línea o llamar al 718-557-1399 para pedir que te envíen una solicitud por correo.

Por su parte, WIC ofrece alimentos, educación nutricional y referencias a servicios para mujeres embarazadas, madres lactantes, bebés y niños menores de 5 años que cumplen los requisitos de ingresos. Para obtener información, llama al 800-522-5006.

Asistencia alimentaria para adultos mayores

Los neoyorquinos de 60 años o más pueden consultar los programas del Departamento para Personas Mayores de la ciudad. Entre los servicios disponibles están los almuerzos en centros comunitarios, las comidas entregadas a domicilio y el transporte a supermercados.

Estas alternativas pueden ayudar especialmente a quienes viven solos, tienen movilidad limitada o no pueden cargar bolsas de compras. Para conocer las opciones disponibles, llama al 311 y pregunta por los programas de alimentación para adultos mayores.

Dónde encontrar ayuda alimentaria en Nueva Jersey

En Nueva Jersey también hubo distribuciones especiales antes del feriado. Food for Hope, un programa del CARE Center of New Jersey, entregó cajas de alimentos de Thanksgiving a 3,200 familias el sábado 21 de noviembre en Rockaway y Montclair.

En Camden, el condado y organizaciones locales distribuyeron pavos, productos frescos, relleno, salsa y alimentos enlatados antes de la festividad, según un anuncio publicado el 23 de noviembre.

Si vives en Nueva Jersey, puedes consultar las despensas de tu municipio, iglesias o bancos de alimentos regionales. Llama antes de acudir para confirmar si todavía tienen productos disponibles y si necesitas presentar algún documento.

Qué hacer si necesitas comida hoy

Llama al 311 en Nueva York y solicita “emergency food assistance” o “food pantries”

en Nueva York y solicita “emergency food assistance” o “food pantries” Busca una despensa cercana en FoodHelp.nyc

Confirma por teléfono los horarios y la disponibilidad antes de desplazarte

Si estás embarazada o tienes niños pequeños, pregunta por WIC al 800-522-5006

Si tienes 60 años o más, consulta los servicios de comidas a domicilio y centros para adultos mayores

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre conseguir comida gratis y cenas comunitarias para Thanksgiving

¿Necesito demostrar ingresos para recibir comida gratis en Thanksgiving?

Los requisitos dependen de cada organización. Puedes llamar al 311 o consultar FoodHelp.nyc para encontrar despensas y conocer sus condiciones.

¿Dónde puedo conseguir una comida caliente el día de Thanksgiving?

En Manhattan, The Bowery Mission y Goddard Riverside anunciaron comidas para el jueves 26 de noviembre. Confirma los horarios antes de ir.

¿Qué es SNAP y cómo puedo solicitarlo?

Es un programa de asistencia para comprar alimentos. Puedes solicitarlo en línea o llamar al 718-557-1399 para pedir una solicitud por correo.

¿Hay ayuda alimentaria para personas mayores?

Sí. Los adultos de 60 años o más pueden consultar opciones de almuerzos comunitarios, comidas a domicilio y transporte a supermercados mediante el 311.

¿La asistencia alimentaria continúa después de Thanksgiving?

Sí. Las despensas, SNAP, WIC y los servicios para adultos mayores ofrecen alternativas que pueden ayudar durante todo el año.

Conclusión

La ayuda alimentaria no termina con las fiestas que comienzan este jueves. Si tu hogar enfrenta dificultades para comprar comida, consulta FoodHelp.nyc, llama al 311 y pregunta por los programas disponibles en tu comunidad.

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