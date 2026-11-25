Wendy’s enfrenta una demanda que la acusa de coordinar precios con sus franquicias independientes y reducir la competencia entre restaurantes, provocando que los clientes pagaran más por sus alimentos.

El caso fue presentado el lunes 23 de noviembre ante un tribunal federal de Maryland por Andy Garcia, residente de California y cliente habitual de la cadena.

La demanda también incluye a NCR Voyix, la empresa que proporciona Aloha POS, el sistema que Wendy’s utiliza para registrar pedidos, procesar pagos y recopilar datos de ventas.

Cómo habría funcionado la coordinación

Según la demanda, Wendy’s recopilaba información comercial confidencial de sus franquicias, incluidos datos de transacciones, y la utilizaba para coordinar los precios del menú.

Garcia sostiene que los restaurantes de propietarios independientes debían competir entre sí, pero que centralizar las decisiones sobre cuánto cobrar eliminaba esa competencia.

Como resultado, afirma haber pagado precios artificialmente elevados.

CBS News informó que la acusación describe acuerdos para fijar y aumentar precios durante un periodo de seis años, entre 2016 y 2022.

El cuestionamiento se concentra en que negocios independientes habrían compartido información sensible y delegado sus decisiones de precios a un mismo responsable.

Según el demandante, eso habría reducido el incentivo para ofrecer precios más bajos y atraer clientes.

Qué reclama el cliente

Garcia busca representar a personas que compraron productos del menú en restaurantes Wendy’s de Estados Unidos desde el 1 de enero de 2022, tanto en establecimientos propios como en franquicias.

La demanda solicita una compensación equivalente al triple de los daños y una orden judicial para detener las prácticas denunciadas.

“Al delegar las decisiones de precios a un responsable común, se elimina la competencia fundamental en precios que reduce los costos para los consumidores”, declaró a CBS News Blake Hunter Yagman, abogado de Garcia y socio fundador del despacho neoyorquino Yagman PLLC.

“Esto es aún más importante cuando se trata de los precios de los alimentos, que nunca habían sido tan altos, y Wendy’s les debe a sus consumidores competir por méritos propios para ofrecer un mejor servicio, productos más innovadores y mejores precios”, añadió.

Wendy’s y NCR Voyix no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de CBS News.

Una nueva controversia sobre los precios

La cadena ya había generado preocupación en 2024 al anunciar pruebas de precios dinámicos.

Ese modelo permite ajustar lo que paga el consumidor según condiciones del mercado en tiempo real y otros factores, como el clima.

La controversia actual se suma a otra demanda presentada en octubre contra McDonald’s por el uso de una herramienta de inteligencia artificial que recomienda precios dinámicos. McDonald’s ha negado irregularidades.

Al 27 de septiembre de 2026, Wendy’s contaba con 432 restaurantes operados directamente y 6,762 establecimientos franquiciados en su red mundial.

Estas cifras corresponden a locales, no al número de propietarios de franquicias.

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