La política de Nueva York perdió a una de sus figuras más influyentes. Andrea Stewart-Cousins, líder de la mayoría demócrata del Senado estatal, murió a los 76 años, según confirmó el director de Comunicaciones de la mayoría del Senado, Mike Murphy, información que fue retomada por CBS News.

Su fallecimiento fue dado a conocer este viernes 27 de noviembre y provocó reacciones de representantes políticos de ambos partidos, así como de autoridades estatales y locales que reconocieron su trayectoria y el papel que desempeñó durante décadas en la vida pública de Nueva York.

Stewart-Cousins ocupaba un lugar histórico en la política estatal. En 2019 se convirtió en la primera mujer y la primera mujer afroamericana en dirigir la mayoría del Senado de Nueva York. Además, fue la líder demócrata que más tiempo permaneció al frente de esa posición en la historia de la institución.

Su muerte representa el final de una trayectoria que transformó la representación política en Albany y que estuvo vinculada con decisiones legislativas de gran alcance para las familias neoyorquinas.

¿Quién fue Andrea Stewart-Cousins y cuál fue su trayectoria política?

Antes de convertirse en una de las principales figuras del poder legislativo estatal, Stewart-Cousins construyó su carrera desde el ámbito comunitario en el condado de Westchester.

Su experiencia profesional incluyó el periodismo y la educación, 2 actividades que precedieron su entrada a la política. Posteriormente, comenzó a participar en la administración pública local y consiguió un escaño en la Legislatura del condado de Westchester, donde representó a su comunidad.

En 2006 fue elegida para el Senado estatal, donde representó al Distrito 35, una demarcación que comprende distintas localidades de Westchester, entre ellas Yonkers y Mount Pleasant.

Su ascenso dentro del Partido Demócrata fue gradual. En 2012 asumió el liderazgo de la minoría en el Senado y permaneció en esa responsabilidad hasta 2019, cuando los demócratas recuperaron el control de la cámara y ella se convirtió en líder de la mayoría.

La elección marcó un momento decisivo para la política de Nueva York. Por primera vez, una mujer encabezaba esa posición de liderazgo legislativo, rompiendo una barrera que durante generaciones había limitado el acceso femenino a los puestos de mayor influencia en Albany.

Las leyes y reformas que impulsó en Nueva York

Durante su gestión, Stewart-Cousins estuvo al frente de una agenda legislativa que abordó algunos de los asuntos más sensibles para los residentes del estado.

Bajo su liderazgo, el Senado aprobó medidas para fortalecer las leyes de seguridad de armas, ampliar las protecciones para inquilinos y aumentar los recursos destinados a las escuelas públicas.

También desempeñó un papel importante en la aprobación de protecciones para los derechos reproductivos, que posteriormente quedaron incorporadas en la Constitución de Nueva York.

Estas decisiones tuvieron repercusiones más allá de Albany. La regulación de las armas, el acceso a la vivienda, el financiamiento educativo y los derechos reproductivos forman parte de los debates que afectan directamente a millones de personas en el estado.

Su posición como líder de la mayoría también le permitió participar en las negociaciones presupuestarias y en la definición de las prioridades legislativas de los demócratas.

La influencia de Stewart-Cousins no se limitó a su partido. Su trayectoria estuvo acompañada por relaciones institucionales con legisladores republicanos, aunque existieran diferencias sobre distintas propuestas y decisiones políticas.

Kathy Hochul y otros políticos lamentan su muerte

La noticia generó muestras de pesar entre figuras de distintos niveles del gobierno. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, expresó su tristeza por el fallecimiento y destacó tanto la fortaleza personal de Stewart-Cousins como su compromiso con las comunidades a las que representaba.

Hochul recordó que la legisladora nunca perdió de vista sus orígenes, las personas por las que trabajaba ni las oportunidades que podía abrir para las siguientes generaciones.

Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Julie Menin, la describió como una pionera y una defensora incansable de las familias trabajadoras.

Desde el Partido Republicano también llegaron mensajes de reconocimiento.

El representante federal Mike Lawler recordó que, aunque ambos mantuvieron diferencias sobre asuntos políticos, compartieron conversaciones en eventos públicos y momentos de cercanía personal.

Lawler señaló que Nueva York y Westchester son mejores gracias al servicio y liderazgo de Stewart-Cousins, y expresó sus condolencias a sus familiares y allegados.

Las reacciones reflejaron el alcance de su figura política, cuyo trabajo fue reconocido incluso por representantes que no compartían necesariamente sus posiciones legislativas.

¿Qué pasará con el liderazgo del Senado de Nueva York?

Uno de los asuntos que ahora deberá resolver el Partido Demócrata es el proceso de sucesión dentro del Senado estatal.

Mike Murphy informó que los detalles sobre el procedimiento legislativo para cubrir la vacante serán anunciados durante las próximas semanas. Por el momento, no se ha comunicado oficialmente quién asumirá el liderazgo de la mayoría.

La noticia llega en un momento particularmente significativo para la institución. En noviembre, los senadores demócratas habían reelegido a Stewart-Cousins como líder de la mayoría para el siguiente periodo legislativo, una decisión que confirmaba su continuidad al frente de la bancada.

Su fallecimiento también deja vacante la representación del Distrito 35, que incluye comunidades de Westchester como Yonkers y Mount Pleasant.

Más allá de los movimientos internos que deberán producirse en Albany, su ausencia abre una nueva etapa para los demócratas de Nueva York, que tendrán que reorganizar su liderazgo y definir quién conducirá sus prioridades legislativas.

Fuera de los pasillos del Capitolio estatal, Stewart-Cousins también tenía una vida profundamente vinculada con su comunidad. Era residente de larga trayectoria de Yonkers, madre y abuela.

Su historia política comenzó lejos de los principales centros de poder, pero terminó convirtiéndola en una de las mujeres más importantes de la historia legislativa del estado.

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