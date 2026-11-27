Llamado a tener los ojos bien abiertos contra estafas en esta época de fiestas
La fiscal Letitia James alertó a los neoyorquinos sobre el aumento de engaños financieros y emitió una lista de recomendaciones
Las luces de colores y los arbolitos de Navidad ya están adornando a la Gran Manzana. Y en medio del ambiente festivo y el espíritu de fin de año que reina en la ciudad, estafadores suelen aprovechar esta época para “pescar en río revuelto”, y hacer de las suyas con todo tipo de engaños financieros, por lo que la Fiscal de Nueva York, Letitia James, está haciendo un llamado urgente a tener los ojos bien abiertos contra las estafas.
Así lo manifestó la funcionaria, quien emitió una alerta a los consumidores de la Gran Manzana, en la que advirtió ser cautelosos al momento de realizar sus compras, especialmente durante el llamado “Black Friday” (viernes negro) y la temporada navideña.
La Fiscal recalcó que los estafadores suelen aprovechar esta época para cometer fraude contra los consumidores, entre otras cosas, a través del llamado “phishing” (suplantación de identidad) y ofertas engañosas.
“A medida que los neoyorquinos se preparan para celebrar las fiestas con sus seres queridos, deben tener cuidado con los estafadores que aprovechan esta época del año para sacar partido de su generosidad”, dijo James. “Les pido a todos los que realicen compras durante estas fechas a protegerse a sí mismos, a sus familias y su información privada, manteniéndose alerta ante posibles estafas. Nadie debería dudar en informar a mi oficina sobre cualquier actividad sospechosa que detecte”.
La fiscal pidió tomar medidas específicas para proteger la información personal, en casos como cuando se utilicen herramientas de inteligencia artificial (IA) y presentó una lista de recomendaciones para no caer en trampas.
Dentro de las sugerencias ofrecidas por la Fiscalía, urgen a los consumidores a revisas sus recibos para asegurarse de que los precios que le cobran coincidan con los precios que aparecen en los estantes.
“Los consumidores que consideren que se les ha cobrado en la caja un precio superior al marcado en otra parte de la tienda deben presentar una queja ante la Oficina de la Fiscal General”, dijo la entidad judicial.
Recomendaciones
- Sea precavido al realizar compras mediante préstamos de tipo ‘compre ahora y pague después’ y revise detenidamente los intereses y otros cargos financieros aplicables.
- Asegúrese de revisar detenidamente los términos y condiciones de cualquier préstamo incluidos calendarios de pago, las tasas de interés y las comisiones. Supervise sus cuentas con atención y realice todos los pagos a tiempo
- Revise con cuidado los términos y las políticas de cancelación al suscribirse a un servicio con pagos recurrentes
- Recuerde que la ley del Estado de Nueva York exige que los términos de una suscripción se comuniquen claramente a los clientes, incluyendo la duración mínima, el hecho de que la suscripción se renueva automáticamente y la política de cancelación.
- Las empresas también deben obtener el consentimiento para las renovaciones automáticas, proporcionar una confirmación tras la compra y ofrecer un mecanismo de cancelación sencillo
- Asegúrese de pagar solo precios justos
- Algunos sitios web pueden establecer precios personalizados basados en sus datos personales. Por ello, ara asegurarse de no pagar un precio más alto que otras personas, compare los precios en diversos comercios y plataformas de compra
- Verifique los precios utilizando ventanas de navegación privada o de incógnito.
- Si realiza compras a través de una cuenta de fidelización, compruebe también los precios sin haber iniciado sesión en dicha cuenta.
- La Ley de Divulgación de Precios Algorítmicos de Nueva York (New York’s Algorithmic Pricing Disclosure Act) exige que la mayoría de las empresas incluyan N
- No dude en presentar una queja ante la Fiscalía si detecta el uso de precios algorítmicos sin la debida divulgación
- Recuerde que algunos comercios utilizan precios tachados y etiquetas de descuento para hacer que una supuesta oferta parezca más atractiva de lo que realmente es
- Antes de adquirir un producto, revise su historial de precios —si es posible— y compárelo con los precios de otros establecimientos para asegurarse de que la oferta anunciada represente un ahorro real.
- Conserve todos los comprobantes y recibos de sus compras en línea para futuras consultas.
- Si no recibe el producto en el plazo prometido, comuníquese con la empresa mediante una consulta firme pero cortés.
- Si la empresa no responde a sus solicitudes, puede presentar una queja en línea ante la OAG o llamar al 1-800-771-7755.
- Revise siempre con atención sus estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito para detectar cargos no autorizados.
- No olvide que los estafadores suelen aprovechar el aumento de las compras durante la temporada festiva, confiando en que los cargos fraudulentos pasarán desapercibidos o no serán corregidos durante un periodo prolongado
- Si considera que se le ha cobrado por un artículo que no autorizó o que no ha recibido en un plazo razonable, notifique a la entidad emisora de su tarjeta de crédito lo antes posible