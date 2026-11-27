Las luces de colores y los arbolitos de Navidad ya están adornando a la Gran Manzana. Y en medio del ambiente festivo y el espíritu de fin de año que reina en la ciudad, estafadores suelen aprovechar esta época para “pescar en río revuelto”, y hacer de las suyas con todo tipo de engaños financieros, por lo que la Fiscal de Nueva York, Letitia James, está haciendo un llamado urgente a tener los ojos bien abiertos contra las estafas.

Así lo manifestó la funcionaria, quien emitió una alerta a los consumidores de la Gran Manzana, en la que advirtió ser cautelosos al momento de realizar sus compras, especialmente durante el llamado “Black Friday” (viernes negro) y la temporada navideña.

La Fiscal recalcó que los estafadores suelen aprovechar esta época para cometer fraude contra los consumidores, entre otras cosas, a través del llamado “phishing” (suplantación de identidad) y ofertas engañosas.

“A medida que los neoyorquinos se preparan para celebrar las fiestas con sus seres queridos, deben tener cuidado con los estafadores que aprovechan esta época del año para sacar partido de su generosidad”, dijo James. “Les pido a todos los que realicen compras durante estas fechas a protegerse a sí mismos, a sus familias y su información privada, manteniéndose alerta ante posibles estafas. Nadie debería dudar en informar a mi oficina sobre cualquier actividad sospechosa que detecte”.

La fiscal pidió tomar medidas específicas para proteger la información personal, en casos como cuando se utilicen herramientas de inteligencia artificial (IA) y presentó una lista de recomendaciones para no caer en trampas.

Dentro de las sugerencias ofrecidas por la Fiscalía, urgen a los consumidores a revisas sus recibos para asegurarse de que los precios que le cobran coincidan con los precios que aparecen en los estantes.

“Los consumidores que consideren que se les ha cobrado en la caja un precio superior al marcado en otra parte de la tienda deben presentar una queja ante la Oficina de la Fiscal General”, dijo la entidad judicial.

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