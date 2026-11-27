La celebración de Thanksgiving en Nueva York y sus alrededores estuvo marcada por una poderosa tormenta que dejó lluvias torrenciales, ráfagas destructivas e inundaciones en distintas comunidades de la región triestatal. El temporal del jueves 26 de noviembre afectó los desplazamientos durante una de las jornadas festivas con mayor actividad del año y provocó daños en viviendas, vehículos e infraestructura.

El impacto fue especialmente visible en los 5 condados de la ciudad de Nueva York, donde se reportaron árboles derribados, calles anegadas y estructuras dañadas. En Nueva Jersey y Long Island, las comunidades costeras también enfrentaron inundaciones por la combinación de lluvias intensas, fuertes vientos y el aumento del nivel del agua.

La tormenta, además, dejó una marca meteorológica: Central Park registró el Thanksgiving Day más lluvioso desde que existen registros, de acuerdo con la información difundida por ABC7.

Aunque la parte más intensa del sistema ya se había alejado de la región triestatal durante la mañana del viernes, las autoridades todavía debían vigilar el riesgo de inundaciones costeras. La emergencia no terminó cuando disminuyeron las ráfagas.

Árboles derribados y daños en los cinco condados de Nueva York

Las fuertes ráfagas ocasionaron afectaciones en distintos puntos de la ciudad. Brooklyn y Staten Island reportaron árboles caídos, mientras que en El Bronx se registraron inundaciones que complicaron la circulación y las actividades de los residentes.

Uno de los incidentes más llamativos ocurrió en South Ozone Park, Queens, donde un árbol de gran tamaño cayó sobre una vivienda ubicada en 109-26 125th Street. Los equipos del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) acudieron al lugar para atender la emergencia. Hasta el momento, no se había confirmado si el incidente dejó personas lesionadas.

También se reportaron derrumbes de andamios en Central Park West, en el Upper West Side de Manhattan, y en El Bronx. Estos incidentes añadieron dificultades a una jornada en la que miles de personas intentaban llegar a sus reuniones familiares por el feriado.

Nueva Jersey enfrenta inundaciones y cortes de electricidad

En Nueva Jersey, las consecuencias del temporal fueron especialmente severas en las zonas costeras. Algunas localidades registraron ráfagas de viento superiores a 80 millas por hora, equivalentes a unos 129 kilómetros por hora, con suficiente intensidad como para derribar árboles y afectar líneas eléctricas.

Los daños provocaron interrupciones del suministro eléctrico para más de 125,000 clientes en el estado. Las compañías de servicios públicos desplegaron cuadrillas para evaluar las averías y trabajar en la recuperación del servicio.

Sea Bright, una comunidad costera del condado de Monmouth, permaneció bajo vigilancia después de alcanzar la categoría de inundación mayor durante la pleamar del jueves por la noche.

La atención se concentró también en la siguiente marea alta del viernes por la mañana, que los pronósticos señalaban como posiblemente la más elevada de todo el episodio meteorológico.

NJ Transit suspende parte del servicio ferroviario

Las afectaciones meteorológicas también alcanzaron el transporte público. Durante la mañana del viernes, NJ Transit suspendió el servicio de la línea North Jersey Coast entre Aberdeen-Matawan y Long Branch debido a cables de servicios públicos caídos cerca de Red Bank.

La interrupción complicó los desplazamientos de los pasajeros que necesitaban trasladarse por el corredor costero. Además, se reportaron decenas de cierres de carreteras en los condados de Monmouth y Ocean, relacionados con inundaciones y árboles derribados.

Los problemas de movilidad llegaron después de una jornada en la que las condiciones meteorológicas ya habían dificultado los viajes para asistir a las celebraciones de Thanksgiving.

Para quienes tenían previsto salir durante el viernes, la presencia de agua acumulada, obstáculos en las calles y posibles interrupciones de servicios representaba un factor adicional que debía considerarse antes de emprender un recorrido.

¿Cómo estará el clima en Nueva York durante el fin de semana?

Después del paso de la tormenta, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar gradualmente en el área triestatal, aunque el viernes todavía estará marcado por el viento y algunas precipitaciones.

El pronóstico anticipa una jornada ventosa, con lluvias ocasionales que podrían prolongar las dificultades en comunidades que todavía enfrentan inundaciones o trabajan para retirar árboles y otros obstáculos.

El principal riesgo durante las horas posteriores al temporal será la inundación costera. Aunque las ráfagas perderán intensidad respecto a los niveles registrados durante la noche del jueves, el aumento del nivel del agua podría mantener bajo presión a las localidades cercanas a la costa, particularmente en sectores de Nueva Jersey y Long Island.

La recomendación para los residentes es mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y evitar circular por calles inundadas. También conviene tener precaución cerca de árboles dañados, cables eléctricos derribados y estructuras que hayan podido quedar debilitadas por el viento.

El panorama será considerablemente más favorable el sábado 28 de noviembre, cuando se espera una mejoría importante de las condiciones meteorológicas.

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