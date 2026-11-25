Una poderosa tormenta costera que se desarrolla frente a la costa sureste de Estados Unidos amenaza con alterar los planes de Thanksgiving este jueves 26 de noviembre. El sistema meteorológico provocará lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento e inundaciones en distintas regiones del país, con efectos que también alcanzarán a Nueva York.

Las condiciones comenzarán a deteriorarse este miércoles en el sureste y posteriormente avanzarán hacia Washington D. C., Philadelphia y la Gran Manzana. Se espera que las precipitaciones y los vientos intensos afecten estas ciudades desde la noche del miércoles y durante Thanksgiving.

El temporal podría complicar los desplazamientos por carretera, provocar retrasos en los aeropuertos e incluso interrumpir las reuniones familiares debido a posibles cortes de electricidad.

El impacto no se limitará al noreste. Partes del Medio Oeste también enfrentarán condiciones invernales, con nieve pesada y húmeda que podría acumularse alrededor de St. Louis y dificultar la circulación.

Lluvia y fuertes vientos amenazan el Desfile de Macy’s

Uno de los eventos que podría verse afectado por el temporal es el tradicional Desfile de Thanksgiving de Macy’s, que cada año reúne a miles de espectadores en las calles de Nueva York.

De acuerdo con el pronóstico de AccuWeather, las ráfagas de viento podrían alcanzar entre 30 y 45 millas por hora en la ciudad, una condición que representa un desafío para los enormes globos característicos del desfile.

Además, la lluvia podría llegar a última hora de la mañana del jueves, posiblemente antes de las 10 a.m., por lo que los asistentes y participantes podrían enfrentar condiciones húmedas durante el recorrido.

Retrasos en vuelos y complicaciones en las carreteras

El deterioro de las condiciones meteorológicas comenzará en el sureste durante el miércoles. Las lluvias intensas y las ráfagas de viento podrían ralentizar los viajes en Atlanta, Charleston y Wilmington.

La visibilidad reducida y la acumulación de agua en las carreteras generarán condiciones difíciles para conducir, particularmente en algunos sectores de las autopistas interestatales 75 y 95.

En el sur de Florida también existe la posibilidad de tormentas severas, con ráfagas de viento y tornados aislados. Atlanta, por su parte, podría registrar retrasos en sus operaciones aéreas.

Para Thanksgiving, los efectos se extenderán hacia Washington D. C., Philadelphia y Nueva York. En estas ciudades, los árboles caídos y las carreteras inundadas podrían dificultar los desplazamientos hacia las reuniones familiares.

Los principales aeropuertos de la región también podrían experimentar retrasos significativos debido a las condiciones meteorológicas.

Inundaciones costeras y ráfagas de hasta 80 mph

Las comunidades costeras desde las Carolinas hasta Nueva Inglaterra enfrentarán otro de los riesgos importantes de esta tormenta: las inundaciones y la erosión de las playas.

La amenaza incluye los Outer Banks, las playas de Delaware y la costa de Nueva Jersey. Los vientos persistentes que soplen hacia tierra, combinados con mareas astronómicas elevadas, podrían incrementar los niveles del agua, especialmente durante la marea alta del miércoles por la noche y el jueves.

En algunas comunidades, el agua podría alcanzar niveles cercanos a los récords históricos e inundar carreteras, viviendas y negocios vulnerables. Estas condiciones también podrían interrumpir el acceso a determinadas localidades costeras durante las celebraciones.

En cuanto al viento, se pronostican ráfagas generalizadas de entre 40 y 50 millas por hora desde Carolina del Norte hasta Nueva Inglaterra.

A lo largo de la costa, desde Carolina del Norte hasta Nueva Jersey, las velocidades podrían alcanzar entre 60 y 70 mph, con una ráfaga local máxima estimada de 80 mph.

La fuerza del viento podría derribar árboles y provocar interrupciones del servicio eléctrico incluso en zonas alejadas de la costa.

Nieve de hasta 6 pulgadas cerca de St. Louis

Mientras el noreste enfrenta lluvias e inundaciones, el Medio Oeste podría experimentar un escenario completamente distinto.

Desde la noche del miércoles hasta la noche del jueves, la nieve pesada y húmeda podría acumularse desde el centro de Missouri hasta el sureste de Illinois.

Cerca de St. Louis se esperan posibles acumulaciones de entre 3 y 6 pulgadas. La nieve podría cubrir rápidamente las carreteras y dificultar los desplazamientos durante el periodo festivo.

Su peso también podría dañar árboles y provocar cortes de electricidad potencialmente prolongados. El mayor riesgo se concentrará en un corredor estrecho donde se espera la precipitación más intensa.

Por otra parte, podrían desarrollarse condiciones heladas en el norte de Nueva Inglaterra desde la noche del jueves hasta la mañana del viernes.

La combinación de lluvia, nieve, inundaciones y fuertes vientos convierte a esta tormenta en una amenaza para los desplazamientos y las celebraciones de Thanksgiving en varias regiones de Estados Unidos.

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